На Закарпатті попрощалися з полеглим на війні Юрієм Качуром

На Закарпатті в селі Лохово Мукачівського району 16 серпня попрощалися з полеглим на війні Юрієм Качуром.
Про це повідомив на сторінці у Facebook митрополит Мукачівський та Ужгородський Феодор.
Митрополит Феодор/Facebook
Прощання із захисником відбулося в храмі на честь Покрова Пресвятої Богородиці села Лохово.
"Воїн Юрій загинув в боях, віддавши за свободу нашої держави найцінніше — своє життя", — йдеться в повідомленні.
Митрополит Феодор/Facebook
Вічна та світла пам'ять Герою!
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