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На Закарпатті попрощалися з полеглим на війні Юрієм Качуром
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На Закарпатті попрощалися з полеглим на війні Юрієм Качуром

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На Закарпатті попрощалися з полеглим на війні Юрієм Качуром
Митрополит Феодор/Facebook

На Закарпатті в селі Лохово Мукачівського району 16 серпня попрощалися з полеглим на війні Юрієм Качуром.

Про це повідомив на сторінці у Facebook митрополит Мукачівський та Ужгородський Феодор.

Прощання з Юрієм Качуром на Закарпатті
Митрополит Феодор/Facebook

Прощання із захисником відбулося в храмі на честь Покрова Пресвятої Богородиці села Лохово.

"Воїн Юрій загинув в боях, віддавши за свободу нашої держави найцінніше — своє життя", — йдеться в повідомленні.

Прощання з військовим Юрієм Качуром на Закарпатті
Митрополит Феодор/Facebook

Вічна та світла пам'ять Герою!

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