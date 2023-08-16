На Закарпатті попрощалися з полеглим на війні Юрієм Качуром

На Закарпатті в селі Лохово Мукачівського району 16 серпня попрощалися з полеглим на війні Юрієм Качуром.

Про це на сторінці у Facebook митрополит Мукачівський та Ужгородський Феодор.

Митрополит Феодор/Facebook

Прощання із захисником відбулося в храмі на честь Покрова Пресвятої Богородиці села Лохово.

"Воїн Юрій загинув в боях, віддавши за свободу нашої держави найцінніше — своє життя", — йдеться в повідомленні.

Митрополит Феодор/Facebook

Вічна та світла пам'ять Герою!

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