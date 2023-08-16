НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

На Тернопільщині у трьох громадах попрощалися із загиблими бійцями
ПохованняРегіони

На Тернопільщині у трьох громадах попрощалися із загиблими бійцями

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
На Тернопільщині у трьох громадах попрощалися із загиблими бійцями
Фото: Почаївська міська рада

На Тернопільщині у трьох громадах попрощалися із загиблими військовослужбовцями Олександром Чуріловим, Любомиром Люзним та Миколою Горевичем. Про це повідомили на сторінках громад.

У Підволочиській громаді попрощалися із загиблим військовим Олександром Чуріловим. Військовий загинув 6 серпня 2023 року, під час виконання бойового завдання, у результаті артобстрілу противником. Чоловік отримав поранення, був направлений в лікарню в місто Запоріжжя. 11 серпня воїн помер. Житель села Дорофіївка був солдатом 116-тої окремої механізованої бригади Сухопутних військ України.

похорон
Прощання з бійцем. Фото: Підволочиська селищна рада

"Громада села Дорофіївка з гіркими сльозами на очах та болем у серці прощалася з Олександром Чуріловим, воїна ЗСУ, молодим юнаком, якому назавжди залишиться тридцять. Сашу в селі знав кожен, був добрим хлопцем, всім допомагав, брався за будь-яку роботу та нікому не відмовляв в допомозі. Дорослим Сашко став дуже швидко. Ще коли був дитиною залишився без матері, за короткий час помер батько, а також рідні брати Сашка. До повноліття він вже був круглим сиротою. Школа, училище, армія — не легко все давалося, адже залишився сам. На війну пішов добровольцем і приїхав додому в домовині! Кожен оплакує його як власного сина, онука, брата. Все село сумує, кожен житель плакав за Олександром, як за рідним", — йдеться у повідомленні громади.

Хрещеній матері вручили памʼятну Грамоту від Валерія Залужного і прапор, яким була покрита його домовина. В Підволочиській громаді оголосили День жалоби.

Прощання з воїном
Похорон. Фото: Підволочиська селищна рада

У Борщівську громаду повернувся додому на щиті Любомир Люзний. Солдат загинув на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Чоловікові було 39 років. Вшанувати бійця прийшли рідні, жителі громади, військові. В громаді оголосили День жалоби.

військовий
Воїн Любомир Люзний. Фото: Борщівська міська рада

В останню дорогу провели жителі Почаївської громади загиблого військовослужбовця Миколу Горевича. Чоловік загинув 13 серпня, поблизу населеного пункту Іванівське, Бахмутського району, Донецької області. Старший солдат був медиком взводу вогневої підтримки 8 десантно-штурмової роти, 2 десантно-штурмового батальйону.

похорон
Прощання з воїном. Фото: Почаївська міська рада

В центральній частині міста біля Меморіалу захисникам України відбулась поминальна панахида. Після чину поховання, загиблого поховали на старому кладовищі в місті Почаїв.

На території Почаївської громади 16 серпня 2023 року оголосили Днем жалоби за загиблим військовослужбовцем.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
На Волині попрощалися з двома із трьох загиблих внаслідок ракетного удару по підприємству
На Волині попрощалися з двома із трьох загиблих внаслідок ракетного удару по підприємству
На Тернопільщині в останню дорогу провели воїна Тараса Міщука
На Тернопільщині в останню дорогу провели воїна Тараса Міщука
Захисника України Валерія Михайліченка поховали у Сумах
Захисника України Валерія Михайліченка поховали у Сумах
У Чернігові попрощалися з трьома військовими: Володимиром Королем, Вадимом Авраменком та Сергієм Волковим
У Чернігові попрощалися з трьома військовими: Володимиром Королем, Вадимом Авраменком та Сергієм Волковим
На початок