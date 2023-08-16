На Тернопільщині у трьох громадах попрощалися із загиблими бійцями

На Тернопільщині у трьох громадах попрощалися із загиблими військовослужбовцями Олександром Чуріловим, Любомиром Люзним та Миколою Горевичем. Про це повідомили на сторінках громад.

У Підволочиській громаді попрощалися із загиблим військовим Олександром Чуріловим. Військовий загинув 6 серпня 2023 року, під час виконання бойового завдання, у результаті артобстрілу противником. Чоловік отримав поранення, був направлений в лікарню в місто Запоріжжя. 11 серпня воїн помер. Житель села Дорофіївка був солдатом 116-тої окремої механізованої бригади Сухопутних військ України.

Прощання з бійцем. Фото: Підволочиська селищна рада

"Громада села Дорофіївка з гіркими сльозами на очах та болем у серці прощалася з Олександром Чуріловим, воїна ЗСУ, молодим юнаком, якому назавжди залишиться тридцять. Сашу в селі знав кожен, був добрим хлопцем, всім допомагав, брався за будь-яку роботу та нікому не відмовляв в допомозі. Дорослим Сашко став дуже швидко. Ще коли був дитиною залишився без матері, за короткий час помер батько, а також рідні брати Сашка. До повноліття він вже був круглим сиротою. Школа, училище, армія — не легко все давалося, адже залишився сам. На війну пішов добровольцем і приїхав додому в домовині! Кожен оплакує його як власного сина, онука, брата. Все село сумує, кожен житель плакав за Олександром, як за рідним", — йдеться у повідомленні громади.

Хрещеній матері вручили памʼятну Грамоту від Валерія Залужного і прапор, яким була покрита його домовина. В Підволочиській громаді оголосили День жалоби.

Похорон. Фото: Підволочиська селищна рада

У Борщівську громаду повернувся додому на щиті Любомир Люзний. Солдат загинув на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Чоловікові було 39 років. Вшанувати бійця прийшли рідні, жителі громади, військові. В громаді оголосили День жалоби.

Воїн Любомир Люзний. Фото: Борщівська міська рада

В останню дорогу провели жителі Почаївської громади загиблого військовослужбовця Миколу Горевича. Чоловік загинув 13 серпня, поблизу населеного пункту Іванівське, Бахмутського району, Донецької області. Старший солдат був медиком взводу вогневої підтримки 8 десантно-штурмової роти, 2 десантно-штурмового батальйону.

Прощання з воїном. Фото: Почаївська міська рада

В центральній частині міста біля Меморіалу захисникам України відбулась поминальна панахида. Після чину поховання, загиблого поховали на старому кладовищі в місті Почаїв.

На території Почаївської громади 16 серпня 2023 року оголосили Днем жалоби за загиблим військовослужбовцем.