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На Львівщині облаштовують укриття у закладах освіти: як це відбувається
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На Львівщині облаштовують укриття у закладах освіти: як це відбувається

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На Львівщині облаштовують укриття у закладах освіти: як це відбувається
Фото: Суспільне Львів

Із 1 вересня до шкіл області піде 294 тисячі дітей, роботу розпочнуть понад 1000 навчальних закладів.

Про це Суспільному повідомила прессекретарка обласного департаменту освіти і науки Віра Пустовіт.

У Івано-Франківській громаді на Львівщині є 10 шкіл, 6 філій та 3 садочки. За словами голови територіальної громади Ірини Перун, на початку повномасштабної війни у всіх навчальних закладах відремонтували підвальні приміщення. 1 вересня 2022 року там розпочали очне навчання, і, відповідно, діяли укриття.

"Скликали позачергову сесію, ухвалили рішення щодо надання дозволу розроблення проєктно-кошторисної документації, були виділені, відповідно, гроші, і протягом 2 місяців виконали роботи. По школах були відремонтовані підвали. Укриття розраховані не на точну кількість учнів, але на кількість більшу, щоб могли сільські діти, також там перебувати і люди", — говорить голова Івано-Франківської Територіальної громади Ірина Перун.

Укриття
Укриття у дитячому садочку. Фото: Суспільне Львів

Очільниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської ТГ Наталія Грицан розповідає, що є два 2 види укриттів: підвальне та напівпідвальне (цокольне). У разі небезпеки укриття облаштовані для тривалого перебування.

"Наші укриття обладнанні системою сучасної вентиляції, опаленням, тут є інтернет, система оповіщення, нова каналізація з сучасними туалетами, для того, щоб було комфортно тут учням перебувати. Звичайно і запаси води маємо, учні можуть перебувати тут близько 48 годин, із запасами води. Є світло та генератор, і все інше для того, щоб їм було безпечно", — каже очільниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Івано-Франківської ТГ Наталія Грицан.

Укриття
Фото: Суспільне Львів

У школі №3 у Новояворівську навчається 1695 учнів. За словами Начальника відділу освіти Новояворівської міської ради Михайла Дороша, у більшості закладів укриття доступні.

"Минулого року після вторгнення РФ були змушені очистити підвальні приміщення, створити укриття. Частина учнів навчається у 2 зміну. Цього року облаштовуємо, ще місця для 500-600 учнів, яке дасть можливість зменшити кількість двозмінного навчання, щоб діти перебували на очному навчанні. В ТГ є 12 шкіл, 9 дошкільних навчальних закладів, для всіх є можливість перебувати в укритті. Там, де немає укриття, ми орендуємо приміщення", — говорить начальник відділу освіти Новояворівської міської ради Михайло Дорош.

За словами прессекретарки обласного департаменту освіти і науки Віри Пустовіт, в області є понад тисяча навчальних закладів, у семи школах буде дистанційне навчання, бо там немає укриттів. Решта матимуть очну форму навчання, її за потреби поєднуватимуть із дистанційно формою.

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