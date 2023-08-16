На війні загинув 21-річний військовий з Рівненщини Денис Кухоцький

На війні загинув 21-річний Денис Кухоцький із міста Сарни, що на Рівненщині. Це сталося на Херсонщині, повідомили у Telegram Сарненської міської ради.

Денис Кухоцький — житель Сарн. Навчався у ліцеї №5. Він був солдатом військової частини А7399, 126 бригади ТРО Одеси. Чоловік навчався на третьому курсі в Одеській юридичній академії.

"Йому був лише 21 рік, але, незважаючи на свій юний вік, він не ховався від війни, а в березні 2022 року долучився до лав українського війська і ціною власного життя оберігав наші", — йдеться у повідомленні міськради.

Боєць загинув 8 серпня 2023 року під час виконання бойового завдання у населеному пункті Микільське Бериславського району Херсонської області.

Прощатимуться з Денисом у селі Городець, звідки родом його батьки.

Про дату та час поховання повідомлять додатково.

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