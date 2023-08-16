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У Бучі триває відбудова ліцею №3, пошкодженого під час російського вторгнення
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У Бучі триває відбудова ліцею №3, пошкодженого під час російського вторгнення

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У Бучі триває відбудова ліцею №3, пошкодженого під час російського вторгнення
Ліцей №3 у Бучі. Фото: КОВА

У Бучі триває ремонт ліцею №3, де упродовж лютого-березня минулого року російські війська розміщували свій штаб. Навчальний заклад був пошкоджений унаслідок бойових дій. Оздоблювальні роботи тривають на двох поверхах. Основна проблема нині — брак робітників.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, який відвідав освітній заклад з інспекцією.

Він поінформував, що отримав скаргу про те, що батьки учнів ліцею власним коштом наймають будівельників.

Після перевірки ремонту Руслан Кравченко зазначив, що необхідні будівельні матеріали на об’єкті є. Щоб пришвидшити роботи, батьки і вчителі долучаються до відбудови.

Очільник КОВА наголошує, що це має бути винятково на добровільних засадах. "Примушувати батьків чи вчителів — неприпустимо", — зауважив він.

Відновлювальні роботи в закладі проводять за кошти міжнародної допомоги та українських благодійників. Так, одна з благодійних організацій португальського міста Кашкайш узяла на себе капремонт третього поверху ліцею. Є фінансування робіт і з місцевого бюджету.

Нині в бучанському ліцеї №3 замінили пошкоджені вікна і покрівлю, відремонтували укриття, оновили фасад. Крім того, капітально відремонтовані класи на третьому поверсі. Триває ремонт навчальних приміщень на першому і другому поверхах.

Руслан Кравченко зазначив, що і надалі триматиме на контролі ситуацію з ремонтом цього закладу, аби учні повернулись до офлайн-навчання у відремонтовані й безпечні приміщення.

Що відомо про відновлення закладів освіти на Київщині

На Київщині внаслідок бойових дій у лютому-березні 2022 року були пошкоджені понад 200 закладів освіти та 112 культурних установ. 11 шкіл – повністю зруйновані, 52 – потребували капітального ремонту, 146 – поточного ремонту. На відновлення понівеченої інфраструктури в Київській області минулого року з резервного фонду держбюджету виділили 400 мільйонів гривень.

Станом на початок грудня 2022 року на Київщині відновили 89 закладів середньої освіти та 45 закладів дошкільної освіти.

У селі Луб'янка Бучанського району Київщини одночасно оновлюють п'ять об'єктів соціальної інфраструктури, які були пошкоджені під час вторгнення російських військ у регіон. Це заклади освіти, культури, а також православний храм.

У селі Загальці Київської області у межах відбудови відкрили модульний освітній простір.

Представникам Міжнародної організації Save the Children показали, як у Бучі на Київщині відбудовують ліцей №3. Під час окупації війська РФ там розміщували свій штаб.

У Ворзелі на Київщині збудують нові інклюзивні садочок та школу.

У Макарівській громаді на Київщині завершується відбудова Ситняківського ліцею, який зазнав руйнувань через повномасштабне вторгнення Росії.

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