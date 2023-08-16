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"Найменшому був рік і місяць": патронатна сім'я з Черкащини за 5 років виховала 34 дитини
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"Найменшому був рік і місяць": патронатна сім'я з Черкащини за 5 років виховала 34 дитини

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&quot;Найменшому був рік і місяць&quot;: патронатна сім'я з Черкащини за 5 років виховала 34 дитини
Суспільне Черкаси

Ірина та Олександр Попови із Золотоноші виховали 34 дитини за п'ять років. Вони — єдина патронатна сім’я у своїй громаді.

Як розповіла мама-вихователька пані Ірина, подружжя вирішило займатися цією справою, аби якомога більше малечі дізналося про щасливе дитинство. Нині на вихованні у родині — двоє дітей. Загалом же, зазначила пані Ірина, прихистили вже понад три десятки малечі.

"Я дуже люблю дітей. Завжди знаходжу спільну мову з ними, вони самі йдуть до мене", — розповіла вона.

виховання
Суспільне Черкаси

Опікуються тими, хто потрапив у складні життєві історії, із 2018-го. Тоді під патронат взяли четверо діток. Найменшому був рік і місяць. Із деякими дітьми виникали і труднощі, розповіла пані Ірина:

"Ходила до школи дівчинка і не вміла читати. Вже другий клас, а букви не знала. Вже вирішували, що вже її в інтернат, бо вона не тягне шкільної програми, тому ми взялися допомогти і разом із класним керівником вчити букви".

Навчити дівчинку вдалося, додав пан Олександр: "Від нас вона уже йшла і читала книжки".

виховання
Суспільне Черкаси

Досягнення малечі, навіть найменші, це саме те, що і мотивувало продовжувати, каже подружжя. Попри те, що не завжди було легко.

"Були, наприклад, діти, які курили. Ми їм розповідали, пояснювали, що в нас у сім'ї ніхто не курить, наводили приклади", — розповіла Ірина Попова. Іноді було важко з біологічними батьками дітей, додав її чоловік:

"З ними буває важкувато. Бо вони не все розуміють нас, мають свій соціум. У нас були такі випадки, що батьки самі купували дітям цигарки".

Всі проблеми, пояснило подружжя, з дітьми вони намагаються проговорити та спільно вирішити.

виховання
Суспільне Черкаси

А ще, додав пан Олександр, хочуть кожному показати, що таке справжнє дитинство:

"Їздимо в зоопарк, у парк ходимо, у кафе можемо поїхати. Купуємо їм все, щоб вони не відчували себе обділеними".

Деякі діти, розповіла Ірина Попова, хочуть залишитися в родині:

"Питають чи не можна залишитися. Бо ми не тільки самі живемо, з нами живуть ще й наші діти, онучка, і всі діти кажуть, що їм подобається цей приклад, коли всі такі дружні".

Олександр у цій родині понад рік. Після патронатного виховання хлопця залишили під опіку.

"Мені подобається, набагато краще, ніж у "старій" сім'ї було, у рідній. Хоча спочатку було дуже важко звинути. Тут дисципліна, порядок", – розповів він.

виховання
Суспільне Черкаси

Нині Сашко навчається на тракториста, та призвичаюється до дорослого життя:

"Сміття вивозимо, прибираємо, в хаті стараюся все-таки до кухні дориватись, і картоплі почистити, і салату накришити. Завжди намагаюся допомагати, не залишатися осторонь".

виховання
Суспільне Черкаси

А ось семирічна Катя найбільше тішиться розвагам на вулиці:

"Граюся у пісочниці, в будиночку гуляю, кожного дня на обід — борщ".

виховання
Суспільне Черкаси

Половину дітей, яких виховували протягом п'яти років, влаштували у дитбудинки чи прийомні сім’ї, інші ж повернулися до своїх біологічних батьків. Утім, подружжя не втрачає з ними зв'язок і досі.

"Їздимо до них, спілкуємося, зустрічаємося, вони до нас дзвонять, приходять у гості. Так само з батьками їхніми підтримуємо контакти – і з дитячими будинками сімейного типу, і з прийомними. Нам їх не вистачає. Але тоді нам стараються підшукувати інших. Ми розуміємо, ми повинні допомогти іншим дітям, які потрапили у складні життєві обставини", — розповіла Ірина Попова.

виховання
Суспільне Черкаси

Родина Попових — єдина патронатна сім’я в Золотоніській громаді, тож вони на вагу золота, розповіла начальниця тамтешньої служби у справах дітей Ніна Засенко:

"Більше охочих на навчання та створення патронатної родини немає. Не було жодної родини, яка виявила бажання, тому що сім'ї прив'язуються до дітей, крім того, важко працювати з біологічними батьками".

Зазвичай, пояснила пані Ніна, це діти з сімей, де є фінансові і психологічні проблеми.

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