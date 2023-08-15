У Херсоні затримали чоловіка, який під час окупації міста "очолив" юридичний відділ Укрпошти.

Про це йдеться в Telegram Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що підозрюваний оформив передачу матеріальної бази захопленого окупаційною владою підприємства на їх користь. Також він допомагав під'єднати псевдооргани до системи поштового зв’язку.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення, повідомляє СБУ.

Що відомо про роботу Укрпошти після деокупації міста

11 листопада, у день звільнення міста, Укрпошта запустила марку "Херсон – це Україна!", присвячену місту-герою.

15 листопада 2022 року Укрпошта відкрила два відділення та почала виплачувати пенсії херсонцям.

19 листопада до Херсона доставили понад 2 000 посилок. Це ті відправлення, які не отримали адресати через повномасштабне вторгнення та окупацію міста. Їх доставив спеціальний поштовий вагон у складі потягу Київ-Херсон.

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