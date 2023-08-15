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Очолив юридичний відділ Укрпошти та передав майно окупаційній владі. В Херсоні затримали підозрюваного у пособництві РФ
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Очолив юридичний відділ Укрпошти та передав майно окупаційній владі. В Херсоні затримали підозрюваного у пособництві РФ

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Обстріляна Укрпошта в Херсоні
Херсон. Частина вікон в Укрпошті закрита ОSB-плитами, 29 березня 2023 Фото: Суспільне Херсон

У Херсоні затримали чоловіка, який під час окупації міста "очолив" юридичний відділ Укрпошти.

Про це йдеться в Telegram Служби безпеки України.

Слідчі встановили, що підозрюваний оформив передачу матеріальної бази захопленого окупаційною владою підприємства на їх користь. Також він допомагав під'єднати псевдооргани до системи поштового зв’язку.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення, повідомляє СБУ.

Що відомо про роботу Укрпошти після деокупації міста

11 листопада, у день звільнення міста, Укрпошта запустила марку "Херсон – це Україна!", присвячену місту-герою.

15 листопада 2022 року Укрпошта відкрила два відділення та почала виплачувати пенсії херсонцям.

19 листопада до Херсона доставили понад 2 000 посилок. Це ті відправлення, які не отримали адресати через повномасштабне вторгнення та окупацію міста. Їх доставив спеціальний поштовий вагон у складі потягу Київ-Херсон.

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