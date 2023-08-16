На Буковині потребують усіх груп крові: як стати донором

Чернівецький обласний центр служби крові шукає донорів усіх груп крові. Кров потрібна пацієнтам, які лікуються в медзакладах області. Щодня у центрі обдзвонюють 400 потенційних донорів, з них кров здають орієнтовно 30 людей.
Про це у коментарі Суспільному розповіла гендиректорка центру Анжеліка Каланча.
"Ми потребуємо наразі всіх груп крові й запрошуємо донорів активно приходити здавати кров. У нас є велика кількість пацієнтів в закладах охорони здоров’я, які потребують наразі надзвичайно великої кількості донорських компонентів крові", – каже Каланча.
За її словами, з 400 людей, яких фахівці центру запрошують здати кров, до центру приходять орієнтовно 30 донорів. Водночас не всіх з них допускають до здачі, бо вони можуть не відповідати вимогам: наприклад, мають низьку вагу або високий тиск.
Як підготуватися до здачі крові
Здати кров може здорова людина від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів. Водночас є абсолютні та тимчасові протипокази для донорства. За абсолютних людина не може бути донором зовсім. Наприклад, якщо має ВІЛ або вірусний гепатит.
Серед тимчасових протипоказів є вживання алкоголю, інфекційні чи алергічні захворювання, вагітність, період лактації тощо. Зі списком протипоказів можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Аби підготуватися до здачі крові, потрібно:
- не вживати алкоголь за 48 годин до здавання крові;
- відмовитися від жирної, смаженої, копченої, молочної їжі, вживати менше солі напередодні;
- виспатися і з’їсти легкий сніданок;
- не курити за годину до здавання крові;
- не здавати кров, якщо відчуваєте озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість.
Протягом перших 12 годин після здавання крові слід уникати інтенсивних фізичних навантажень. Здавати кров можна щодвамісяці.
Здати кров можна в будні дні з 8:00 до 13:00 за адресою: Чернівці, вулиця Українська, 36
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