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На Буковині потребують усіх груп крові: як стати донором
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На Буковині потребують усіх груп крові: як стати донором

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На Буковині потребують усіх груп крові: як стати донором
Суспільне Чернівці

Чернівецький обласний центр служби крові шукає донорів усіх груп крові. Кров потрібна пацієнтам, які лікуються в медзакладах області. Щодня у центрі обдзвонюють 400 потенційних донорів, з них кров здають орієнтовно 30 людей.

Про це у коментарі Суспільному розповіла гендиректорка центру Анжеліка Каланча.

"Ми потребуємо наразі всіх груп крові й запрошуємо донорів активно приходити здавати кров. У нас є велика кількість пацієнтів в закладах охорони здоров’я, які потребують наразі надзвичайно великої кількості донорських компонентів крові", – каже Каланча.

За її словами, з 400 людей, яких фахівці центру запрошують здати кров, до центру приходять орієнтовно 30 донорів. Водночас не всіх з них допускають до здачі, бо вони можуть не відповідати вимогам: наприклад, мають низьку вагу або високий тиск.

Як підготуватися до здачі крові

Здати кров може здорова людина від 18 років з вагою не менше 50 кілограмів. Водночас є абсолютні та тимчасові протипокази для донорства. За абсолютних людина не може бути донором зовсім. Наприклад, якщо має ВІЛ або вірусний гепатит.

Серед тимчасових протипоказів є вживання алкоголю, інфекційні чи алергічні захворювання, вагітність, період лактації тощо. Зі списком протипоказів можна ознайомитися на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Аби підготуватися до здачі крові, потрібно:

  • не вживати алкоголь за 48 годин до здавання крові;
  • відмовитися від жирної, смаженої, копченої, молочної їжі, вживати менше солі напередодні;
  • виспатися і з’їсти легкий сніданок;
  • не курити за годину до здавання крові;
  • не здавати кров, якщо відчуваєте озноб, запаморочення, головний біль чи слабкість.

Протягом перших 12 годин після здавання крові слід уникати інтенсивних фізичних навантажень. Здавати кров можна щодвамісяці.

Здати кров можна в будні дні з 8:00 до 13:00 за адресою: Чернівці, вулиця Українська, 36

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