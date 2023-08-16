НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Демонтаж скульптури Зигіну у Полтаві: у скільки це обійшлося
ДЕКОМУНІЗАЦІЯКУЛЬТУРАМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Демонтаж скульптури Зигіну у Полтаві: у скільки це обійшлося

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Демонтаж скульптури Зигіну у Полтаві: у скільки це обійшлося
Суспільне Полтава

Із бюджету Полтавської громади на демонтаж скульптури радянському військовому Олексію Зигіну не спрямовували грошей. Про це йдеться у офіційній відповіді на запит Суспільного до міськради.

Як повідомив у відповіді на запит перший заступник начальника міського управління ЖКГ Олександр Попенко, у бюджеті громади на 2023 рік не передбачено фінансування на проведення демонтажу пам’ятників. Тому на те, щоб прибрати скульптуру Зигіна, грошей не спрямовували.

Під час демонтажу директор КП "Декоративні культури" Сергій Сілаєв повідомив Суспільному, що важку техніку у вигляді вантажопідйомного крана та майданчика привезли за спонсорські гроші.

Раніше в міськраді повідомляли, що на демонтаж скульптур Пушкіна та Ватутіна також не спрямовували грошей.

Що відомо про демонтаж пам'ятника Зигіну

  • Рішення про демонтаж ухвалили 24 липня на засіданні міськвиконкому.
  • Монумент на честь радянського військового часів Другої світової війни Олексія Зигіна демонтували 4 серпня. Нині його зберігають на території підприємства "Декоративні культури".
  • Вулицю Зигіна 19 травня 2023-го року за рішенням депутатів міської ради назвали на честь загиблого під час повномасштабної війни капітана Володимира Кісельова, а площу Зигіна перейменували на Київську.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Гарета Джонса, Гончарна, Вільного Козацтва: у Дніпрі перейменували ще понад 20 вулиць та провулків
Міську раду Горішніх Плавнів на Полтавщині зобов’язали демонтувати стелу із назвою &quot;Комсомольськ&quot;
Міську раду Горішніх Плавнів на Полтавщині зобов’язали демонтувати стелу із назвою "Комсомольськ"
Більше назв на честь героїв України й менше нейтральних: як перейменовують вулиці Одеси
Більше назв на честь героїв України й менше нейтральних: як перейменовують вулиці Одеси
У Кременчуці розпочали реставрацію комуністичного панно-мозаїки
У Кременчуці розпочали реставрацію комуністичного панно-мозаїки
На початок