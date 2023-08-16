Демонтаж скульптури Зигіну у Полтаві: у скільки це обійшлося

Із бюджету Полтавської громади на демонтаж скульптури радянському військовому Олексію Зигіну не спрямовували грошей. Про це йдеться у офіційній відповіді на запит Суспільного до міськради.

Як повідомив у відповіді на запит перший заступник начальника міського управління ЖКГ Олександр Попенко, у бюджеті громади на 2023 рік не передбачено фінансування на проведення демонтажу пам’ятників. Тому на те, щоб прибрати скульптуру Зигіна, грошей не спрямовували.

Під час демонтажу директор КП "Декоративні культури" Сергій Сілаєв повідомив Суспільному, що важку техніку у вигляді вантажопідйомного крана та майданчика привезли за спонсорські гроші.

Раніше в міськраді повідомляли, що на демонтаж скульптур Пушкіна та Ватутіна також не спрямовували грошей.

Що відомо про демонтаж пам'ятника Зигіну

Рішення про демонтаж ухвалили 24 липня на засіданні міськвиконкому.

Монумент на честь радянського військового часів Другої світової війни Олексія Зигіна демонтували 4 серпня. Нині його зберігають на території підприємства "Декоративні культури".

Вулицю Зигіна 19 травня 2023-го року за рішенням депутатів міської ради назвали на честь загиблого під час повномасштабної війни капітана Володимира Кісельова, а площу Зигіна перейменували на Київську.

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