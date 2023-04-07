У Полтаві впродовж двох місяців мають демонтувати пам’ятники радянським військовим Олексію Зигіну та Миколі Ватутіну, а також російському письменникові Олександру Пушкіну. Рішення про це 7 квітня ухвалили на сесії міської ради, проєкти підготувала депутатка Юлія Городчаніна. За її словами, після демонтажу скульптури приберуть із публічного простору.

Пам’ятник радянському військовому часів Другої Світової війни Олексію Зигіну на однойменній площі у Полтаві – один із тих, які мають демонтувати. Проєкт рішення 7 квітня підтримали на сесії міської ради. Також йшлося про демонтаж пам’ятника військовому СРСР Миколі Ватутіну та російському письменнику Олександру Пушкіну.

"Треба відмовлятися від оцих пострадянських традицій. Не знаю, я думаю так. Знаю, що якісь полководці чи хто вони. Але щоб конкретно – не знаю", - каже полтавка Наталія.

Пам'ятник Ватутіну в Полтаві. Фото: Суспільне Полтава

Під час сесії за проєкти рішень про демонтаж проголосували 26 депутатів.

"Олександр Пушкін – це трубадур Російської імперії, якого і зараз російська пропаганда використовує у своїх інформаційно-психологічних війнах. Зигін – це яскравий приклад історичних фейків періоду комуністичного режиму. Зигін прибув до Кременчука уже в час, коли вся Полтавська область була очищена від німецьких нацистів, натомість зайшли інші окупанти – червона армія Радянського Союзу. А Ватутін – це давній кейс, його демонтажу вимагали й громадські організації", - каже регіональний представник Українського інституту нацпам’яті Олег Пустовгар.

"Ні в якому разі не можна. Це наша культура, ми не можемо цього всього позбавитися. Поважайте все ж таки минуле. Не маєте минулого, не будете мати майбутнього", - говорить полтавка Алла.

Пам'ятник Пушкіну в Полтаві. Суспільне Полтава

"Підтримую, звичайно. Це не наша історія, не України. Це спаплюжене, тому краще хай щось наше, рідне", - говорить полтавка Світлана Шаповалова.

Проєкти рішень про демонтаж пам’ятників підготувала депутатка міської ради Юлія Городчаніна.

"Їх демонтувати ми поклали зобов’язання на Департамент культури як орган охорони культурної спадщини і на «Декоративні культури», так як ці пам’ятники розміщені саме в паркових зонах, які утримує комунальне підприємство «Декоративні культури». Там є термін 45 днів по Пушкіну, бо він не має охоронного статусу і трохи простіше його зняти. Та 60 днів для вжиття організаційних заходів та самого демонтажу по Зигіну та Ватутіну. Зберігатимуться де вони – це теж вирішуватиме орган культурної спадщини", - пояснює депутатка Полтавської міської ради Юлія Городчаніна.

Пам'ятник Зигіну в Полтаві. Суспільне Полтава

"Я буду вести мову з дирекцією музею «Парк радянського періоду» в Путивлі, а також з першим заступником міського голови Валерієм Пархоменком про те, щоб усі три пам’ятки, по яких ухвалене рішення міської ради, були переміщені до музейного простору", - говорить регіональний представник Українського інституту нацпам’яті Олег Пустовгар.

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