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У Тернопільській міськраді розповіли, скільки грошей виділили на ремонт доріг і мостів цього року
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У Тернопільській міськраді розповіли, скільки грошей виділили на ремонт доріг і мостів цього року

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У Тернопільській міськраді розповіли, скільки грошей виділили на ремонт доріг і мостів цього року
Фото: Суспільне Тернопіль

Суспільне отримало відповідь на свій письмовий інформаційний запит, який надсилало до Тернопільської міськради щодо кількості кілометрів доріг, які вже відремонтували цього року в Тернополі, а також скільки грошей витратили на це.

У відповіді Тернопільської міської ради на інформаційний запит Суспільного йдеться, що у 2023 році на поточний ремонт шляхово-мостового господарства в бюджеті громади передбачено 83 мільйони 500 тисяч гривень.

"На сьогоднішній день профінансовано робіт на 63 мільйони 700 тисяч гривень", — йдеться у тексті документа.

У Тернопільській міськраді розповіли, скільки грошей виділили на ремонт доріг і мостів цього року
Відповідь на інформаційний запит. Фото: Суспільне Тернопіль

В інформаційному запиті Суспільне просило надати інформацію щодо загальної площі доріг, яку планують відремонтувати в Тернополі.

"Відповідно інформуємо про те, що в даному році проведено поточний ремонт вулиць у Тернопільській територіальній громаді площею 66461,41 квадратних метрів. В подальшому поточний ремонт вулиць буде проводитись в межах коштів, передбачених бюджетом", — повідомив у відповіді на інформаційний запит Суспільного заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Владислав Стемковський.

У Тернопільській міськраді розповіли, скільки грошей виділили на ремонт доріг і мостів цього року
Відповідь на інформаційний запит Тернопільської міськради. Фото: Суспільне Тернопіль

Нагадаємо, 4 серпня у Тернополі на вулиці 15 Квітня частково обмежили рух транспорту через ремонт дороги. Тоді начальник відділу технагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик розповів, що на вулиці 15 Квітня планують відремонтувати близько трьох тисяч метрів квадратних дороги.

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