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На Волині знайшли прототип стилізованого герба міста Володимира
АрхеологіяРегіони

На Волині знайшли прототип стилізованого герба міста Володимира

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На Волині знайшли прототип стилізованого герба міста Володимира
Декоративна керамічна частина печі, на якій віднайшли прототип зображення герба міста Володимир, серпень 2023 рік. Фото: Володимирська міська рада

Стилізоване зображення сучасного герба міста Володимира віднайшли під час розкопок на трасі майбутніх комунікацій, у споруді, яка датується ХVІ — ХVІІ століттями.

Стилізований малюнок святого Юрія Змієносця був зображений на декоративній частині кахляної печі. Зображення є прямим попередником сучасного герба міста, — розповів Суспільному науковий співробітник Охоронної археологічної служби України Віктор Баюк.

З його слів, споруда, в якій віднайшли керамічну частину з прототипом герба Володимира, за рядом ознак була або міським магістратом, або будинком міського урядника.

В історичній частині міста на Волині знайшли прототип стилізованого герба міста Володимира
Розкопки у Володимирі. Фото: Волинський національний університет імені Лесі Українки

"На віднайденій керамічній частині зображений вершник в обладунках з мечем, який списом убиває змія. Зображення є прямим попередником сучасного герба міста", — говорить Віктор Баюк.

В історичній частині міста на Волині знайшли прототип стилізованого герба міста Володимира
Відтворення зображення святого Юрія Змієносця. Фото: Володимирська міська рада

Герб Володимира – найдавніший міський герб в Україні, він засвідчений в 1324 році на листі міста Володимира до німецького міста Штральзунда. "Також знахідка тотожна із гербом 14 ОМБР імені князя Романа Великого та їхнім нарукавним знаком і прапором", — розповідає науковець.

Під час розкопок на трасі майбутніх комунікацій археологи знайшли ще три стилізованих герби Володимира і керамічну фігурку вершника. Всі знахідки опрацьовують фахівці-реставратори, — додав Віктор Баюк.

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