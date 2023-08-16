Заступника начальника одного з районних управлінь державної служби з надзвичайних ситуацій в Кіровоградській області підозрюють в тому, що він мав оформити вигадану інвалідність дружині військовозобов'язаного, щоб той уникнув мобілізації. Про це Суспільному розповіла речниця територіального управління Державного бюро розслідувань Ольга Проценко.

Повідомили про підозру чоловікові та його спільнику – брату – за частиною 3 статті "Зловживання впливом". Санкція передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

За даним слідства, рятувальник, який має звання підполковника, просив вісім тисяч доларів США, щоб вплинути на лікарів, які посприяють в оформленні потрібної групи інвалідності. Передавати гроші просив через брата.

ДБР затримало рятувальника з Кіровоградської області та його брата. Фото: ДБР

ДБР затримало рятувальника з Кіровоградської області та його брата. Фото: прокуратура у Кіровоградській області

Рятувальника та його брата затримали під час отримання частини грошей – п'яти тисяч доларів, розповіла Суспільному речниця прокуратури області Наталія Алєксєєнко.

Слідчі перевіряють, чи мали місце інші випадки оформлення інвалідності за цією схемою.

Речниця ДСНС у Кіровоградській області Оксана Мачак сказала Суспільному, це коментувати не будуть.

Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.