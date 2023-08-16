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США підштовхують Іран до припинення постачання дронів Росії — Financial Times
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США підштовхують Іран до припинення постачання дронів Росії — Financial Times

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США, прапор
Прапор США. Ілюстративне фото: Getty Images

США наполягають на тому, щоб Іран припинив продаж Росії ударних безпілотників, а також запчастини для дронів в рамках обговорення ширшої угоди між Вашингтоном і Тегераном щодо деескалації напруженості.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на джерела.

Зазначається, що адміністрація президента США Джо Байдена порушила це питання з ісламським режимом на непрямих переговорах у Катарі та Омані цього року.

За словами іранського чиновника та ще одного джерела, знайомого з переговорами, США хочуть, щоб Іран припинив постачання Росії безпілотників, які Москва використовує у війні проти України, а також компонентів для них.

Один з американських урядовців зазначив, що Тегеран, який офіційно заперечує використання своїх безпілотників в Україні, неодноразово звертався до Москви з проханням припинити їх застосування у війні, але Вашингтон хоче "більш конкретних кроків".

За словами іранського джерела, учасники переговорів сподіваються досягти домовленості про заходи щодо деескалації. Для Ірану це означатиме згоду не збагачувати уран вище 60%, покращити співпрацю з МАГАТЕ та зобов’язатися не "націлюватися на американців".

Вашингтон, своєю чергою, має утриматися від запровадження нових санкцій проти Ірану у деяких сферах, за винятком тих, що стосуються прав людини, і не буде суворо контролювати санкції, які вже діють щодо продажу нафти, сказав іранський чиновник.

Участь Ірану у війні Росії проти України

13 вересня 2022 року військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва, який використали війська РФ.

За даними української розвідки, Росія замовила в Ірані понад 2400 дронів, якими регулярно атакує інфраструктурні та цивільні об'єкти в Україні. Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні.

У жовтні 2022-го Американський Інститут вивчення війни (ISW) інформував, що члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму, щоб навчати російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

1 березня 2023 року британська розвідка повідомила, що у російської армії з'явився другий майданчик для запуску іранських дронів. Тепер РФ почала запускати БПЛА з Брянської області, що скорочує час підльоту до Києва.

Раніше аналітики з Conflict Armament Research зазначили, що Росія модифікувала іранські дрони, переробивши їхню ударну частину для того, щоб завдавати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України.

10 червня, офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія отримує з Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників, який може бути повністю запущений на початку наступного року.

За його словами, отримані супутникові знімки свідчать про плани розмістити завод з виробництва БПЛА в особливій економічній зоні "Алабуга" в Росії на території Республіки Татарстан.

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