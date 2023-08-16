РФ досі залежна від Ірану у виробництві ударних дронів — британська розвідка

Росія намагається налагодити вітчизняне виробництво дронів-камікадзе на основі іранських безпілотників Shahed, однак все ще залишається залежною від компонентів і готової зброї з Ірану.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Аналітики зазначають, що Росія майже напевно почала розгортати вітчизняні ударні безпілотники односторонньої дії (OWA-UAV) на основі іранських Shahed. Російські війська імпортують системи іранського виробництва з вересня 2022 року.

"Місцеве виробництво дозволить Росії налагодити надійніше постачання дронів-камікадзе", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що ефективність ударних безпілотників була різною, і Україна довела ефективність у нейтралізації більшості OWA-БПЛА.

"Росія, ймовірно, прагне до самозабезпечення OWA-БПЛА в найближчі місяці. Однак РФ все ще залишається залежною від компонентів і готової зброї з Ірану, яка в основному доставляється через Каспійське море", — йдеться у звіті.

10 червня, офіційний представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що Росія отримує з Ірану матеріали, необхідні для будівництва заводу з виробництва безпілотників, який може бути повністю запущений на початку наступного року.

За його словами, отримані супутникові знімки свідчать про плани розмістити завод з виробництва БПЛА в особливій економічній зоні "Алабуга" в Росії на території Республіки Татарстан.

Участь Ірану у війні Росії проти України

13 вересня 2022 року військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва, який використали війська РФ.

За даними української розвідки, Росія замовила в Ірані понад 2400 дронів, якими регулярно атакує інфраструктурні та цивільні об'єкти в Україні. Іран заперечує надання Росії зброї для війни в Україні.

У жовтні 2022-го Американський Інститут вивчення війни (ISW) інформував, що члени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в окупованому Криму, щоб навчати російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

1 березня 2023 року британська розвідка повідомила, що у російської армії з'явився другий майданчик для запуску іранських дронів. Тепер РФ почала запускати БПЛА з Брянської області, що скорочує час підльоту до Києва.

Раніше аналітики з Conflict Armament Research зазначили, що Росія модифікувала іранські дрони, переробивши їхню ударну частину для того, щоб завдавати максимальної шкоди енергетичній інфраструктурі України.