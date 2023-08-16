Окупаційна адміністрація так званої ЛНР наказала скласти перелік будівель та домівок, де встановлене неліцензоване РФ супутникове обладнання.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

За словами Лисогора, обладнання люди купували власним коштом ще до окупації населених пунктів Луганської області.

Він розповів, що спеціально сформовані групи також оглядатимуть напрям прийому сигналу усіма супутниковими засобами, які нібито мають бути спрямовані виключно в бік Росії.

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