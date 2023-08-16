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"Світло буде не раніше весни". На окупованій Луганщині є населені пункти, які знеструмлені понад рік
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"Світло буде не раніше весни". На окупованій Луганщині є населені пункти, які знеструмлені понад рік

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&quot;Світло буде не раніше весни&quot;. На окупованій Луганщині є населені пункти, які знеструмлені понад рік
Новодружеськ, Луганщина Фото: Суспільне Донбас

Жителі окупованих Новодружеська та Привілля, що у Лисичанській міській громаді Сєвєродонецького району Луганської області, скаржаться на відсутність електропостачання. Живлення у цих населених пунктах немає з весни минулого року.

Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Спочатку обіцяли відновити після результатів псевдореферендуму у минулому році, потім після так званих «перших виборів», які відбудуться менше, ніж за місяць, але так нічого й не почали", — розповів він.

За словами Лисогора, така ж ситуація і в багатьох районах Лисичанська. Однак жителям району колишнього заводу гумових технічних виробів окупанти кажуть, що навесні 2024 року електропостачання розпочнуть відновлювати.

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