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У Хмельницькому жильці облаштували в під’їзді швейний цех: шиють для військових
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У Хмельницькому жильці облаштували в під’їзді швейний цех: шиють для військових

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У Хмельницькому жильці облаштували в під’їзді швейний цех: шиють для військових
Мешканки однієї з багатоповерхівок Хмельницького, які у під'їзді шиють подушки й шкарпетки для військових, серпень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

Мешканки однієї з хмельницьких багатоповерхівок облаштували в під’їзді швейний цех. Тут команда "супержіночок", так вони себе називають, роблять подушки та ковдри для українських захисників, розповіла Суспільному одна з волонтерок Валентина Олейко.

Хмельничанка Валентина Олейко шиє подушки для військових. Волонтерством, розповіла, займається з 2014 року.

"Волонтерство для мене все. Якби не воно, то я б, напевно, лежала й не вставала, і не ходила б. Такого дня в мене не було, щоб я щось не робила",— каже Валентина Олейко.

Допомагають Валентині сусідки по під’їзду. Між поверхами вони облаштували швейний цех. Себе волонтерки називають "супержіночками".

У Хмельницькому жильці облаштували в під’їзді швейний цех: шиють для військових
Жінки у під'їзді шиють для військових подушки, серпень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

"Ми всі такі по духу, по всьому. Сказала, що треба, то всі разом вибігли й зробили",— пояснює волонтерка.

Волонтерка Лідія Зозуля підготовлює наповнювач для подушок.

"Його потрібно упакувати в подушечку, щоб м’яко було і тісненько напаковано",— каже Лідія Зозуля.

Формує подушку волонтерка Світлана Незборецька.

"Ми робимо все від душі. Якщо щось треба, то всі звертаються, з пенсії збираємо останні копійки. Як тільки почалася війна, то ми збиралися, купляли все, що могли",— розповідає Світлана Незборецька.

У Хмельницькому жильці облаштували в під’їзді швейний цех: шиють для військових
Волонтерка наповнює подушки синтепоном, серпень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

Зі слів волонтерки Валентини Олейко, з матеріалами їм допомагають усі охочі. Для роботи, каже, згодяться тканини різних розмірів. Волонтерка Надія Гузій також в’яже шкарпетки для українських захисників.

"Наближаємо перемогу, щоб була скоріше",— каже волонтерка.

Шкарпетки, та вже флісові, для воїнів шиє волонтерка Людмила Кришталь.

У Хмельницькому жильці облаштували в під’їзді швейний цех: шиють для військових
Волонтерка тримає в руках шкарпетки, які зв'язала для українських захисників, серпень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

"Ось зі шматочків дошиваємо, спереду або ззаду, щоб їм ніде нічого не тиснуло, було зручно. І, щоб тепленько було. А буває, що шматочки цілі, то виходять цілі шкарпетки",— пояснює Людмила Кришталь.

Раніше кількість зроблених виробів волонтерки не рахували, та від минулого року, розповіла Валентина Олейко, вирішили це зробити.

У Хмельницькому жильці облаштували в під’їзді швейний цех: шиють для військових
Подушки, які пошили жительки під'їзду однієї з багатоповерхівок Хмельницького, серпень 2023. Фото: Суспільне Хмельницький

"Подушок зробила за 2022 рік 3406, і це правда, жодної не дописали, ковдри, килимки, шкарпетки, бандами, налисників ми зробили 410 літрів",— розповідає волонтерка.

Нині, каже Валентина Олейко, потреба є в тканинах, нитках і наповнювачах для подушок.

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