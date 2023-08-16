НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

2,4 млн українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни — Опендатабот
БіженціВторгнення Росії в УкраїнуУКРАЇНАЖиття

2,4 млн українців виїхали та не повернулися до України від початку великої війни — Опендатабот

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
біженці, Україна, війна
Біженці з України на кордоні зі Словаччиною (КПП "Ужгород- Вишнє Нємецьке") в Закарпатській області, 26 лютого 2022 року, фото: УНІАН

Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, складає лише 2,4 млн громадян. Іноземці навіть під час війни більше в'їжджають, аніж залишають Україну.

Про це повідомляє Опендатабот, цифровий сервіс аналізу державних даних.

За шість місяців поточного року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в’їхало — 7,97 млн. Така різниця — 230 тис. осіб — майже в 11 разів менша показника І півріччя торік. Так, тоді Україну покинуло на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало. У ІІ півріччі 2022 люди все ж активніше поверталися до України — тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало.

Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в'їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них — 2,4 млн — є громадянами України, решта — іноземці. Цікаво, що у березні і квітні поточного року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік — якраз у період початку літніх відпусток.

Попри все ще більшу кількість тих, хто виїжджає, у I півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом I півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%.

А ось іноземців за шість місяців цьогоріч навпаки в’їхало більше, ніж виїхало — на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023 року.

Загалом за півтора року, з січня 2022-го по червень 2023-го, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали — 23,66 млн осіб.

Дані, які Опендатабот отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців.

Що відомо про повернення біженців в Україну

Понад 8,25 мільйона українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать дані Агентства ООН у справах біженців станом на 23 травня. В ООН зазначили, що понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.

У червні 2023-го спостерігалась тенденція постійного зниження кількості біженців з України, які прибувають до Німеччини.

За даними Міграційної платформи EWL, станом на червень 2023 року, 62% українців планують повернутися з Польщі додому.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
У Німеччині різко зросла кількість турецьких мігрантів
Кожен день ми жили в страху і невизначеності: у Німеччині різко зросла кількість турецьких мігрантів
&quot;Світ по-іншому дивиться на нас — із захопленням&quot;, — житомирянка Олександра Стежко
"Світ по-іншому дивиться на нас — із захопленням", — житомирянка Олександра Стежко
Українці, які знаходяться за кордоном зможуть отримувати пенсії шляхом поштових переказів
Українці за кордоном зможуть отримувати пенсії поштовими переказами
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
Посол України в Ізраїлі закликав Єрусалим не скасовувати медстрахування для українських біженців
На початок