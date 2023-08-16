Після сплеску виїздів за кордон на початку повномасштабної війни, різниця між кількістю людей, що виїхали та повернулись, складає лише 2,4 млн громадян. Іноземці навіть під час війни більше в'їжджають, аніж залишають Україну.

Про це повідомляє Опендатабот, цифровий сервіс аналізу державних даних.

За шість місяців поточного року з України виїхало 8,2 млн громадян, а в’їхало — 7,97 млн. Така різниця — 230 тис. осіб — майже в 11 разів менша показника І півріччя торік. Так, тоді Україну покинуло на 2,62 млн осіб більше, ніж заїхало. У ІІ півріччі 2022 люди все ж активніше поверталися до України — тоді прибуло на 149 тис. громадян більше, ніж виїхало.

Від початку повномасштабної війни різниця між тими, хто виїхав та в'їхав до України, склала 2,7 млн осіб. Більша частина із них — 2,4 млн — є громадянами України, решта — іноземці. Цікаво, що у березні і квітні поточного року кількість українців, які повернулися на Батьківщину, перевищувала кількість тих, хто виїжджав. Але вже з травня 2023-го ситуація змінилася у протилежний бік — якраз у період початку літніх відпусток.

Попри все ще більшу кількість тих, хто виїжджає, у I півріччі 2023-го частка громадян, які покинули Україну та не повернулися, склала 3%. Для порівняння, протягом I півріччя 2022-го ця частка дорівнювала 27,5%, а протягом усього минулого року — 13,6%.

А ось іноземців за шість місяців цьогоріч навпаки в’їхало більше, ніж виїхало — на 12,2 тис. осіб. Така тенденція спостерігається щомісячно з лютого 2023 року.

Загалом за півтора року, з січня 2022-го по червень 2023-го, державні кордони України перетнули 50 млн разів. З них залишили Україну 26,36 млн осіб, а в’їхали — 23,66 млн осіб.

Дані, які Опендатабот отримав від Держприкордонслужби про осіб, які офіційно перетнули кордон України, значно різняться від показників ООН. Так, в ООН говорять про 6,24 млн українських біженців.

Що відомо про повернення біженців в Україну

Понад 8,25 мільйона українців стали біженцями від початку повномасштабного вторгнення Росії. Про це свідчать дані Агентства ООН у справах біженців станом на 23 травня. В ООН зазначили, що понад 5,14 мільйона з українських біженців подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.

У червні 2023-го спостерігалась тенденція постійного зниження кількості біженців з України, які прибувають до Німеччини.

За даними Міграційної платформи EWL, станом на червень 2023 року, 62% українців планують повернутися з Польщі додому.