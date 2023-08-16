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У Хмельницькій громаді обстежили їдальні у закладах освіти: чи є порушення
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У Хмельницькій громаді обстежили їдальні у закладах освіти: чи є порушення

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У Хмельницькій громаді обстежили їдальні у закладах освіти: чи є порушення
Фото: Держпродспоживслужба Хмельниччини

З 31 липня по 14 серпня комісія, яка складається з фахівців різних структур, перевірила заклади дошкільної та загальної середньої освіти на готовність приміщень, харчоблоків, стан укриттів до початку нового навчального року.

Про це Суспільному Хмельницький розповіла начальниця Хмельницького міського управління Держпродспоживслужби Леся Кравчук.

За її словами, обстеження проводилися на предмет дотримання санітарного законодавства та безпечності харчових продуктів. Особлива увага приділялася стану приміщень харчоблока, вимогам до зберігання харчових продуктів, своєчасному проходженню медичних оглядів працівників закладів, веденню записів в журналах, санітарно-гігієнічного та дезінфекційного режиму, безперебійній роботі холодильного та технологічного обладнання, дотриманню технології приготування страв, забезпеченню дітей безпечними та якісними харчовими продуктами, дотриманню санітарних умов перебування дітей в закладах освіти.

У Хмельницькій громаді обстежили їдальні у закладах освіти: чи є порушення
Перевірка харчоблоків в одному із закладів освіти Хмельницького, серпень 2023. Фото: Держпродспоживслужба Хмельниччини

"Станом на 15 серпня поточного року, за результатами комісійних обстежень, стан готовності до початку навчального року є задовільним. У багатьох закладах є укриття. Були виявлені незначні недоліки в деяких закладах щодо придбання та заміни посуду, маркування та зберігання харчових продуктів, наголошено на відповідності супровідних документів на продукти",— розповіла Леся Кравчук.

У Хмельницькій громаді обстежили їдальні у закладах освіти: чи є порушення
Посуд для готування їжі в одному з освітніх закладів освіти Хмельницького, серпень 2023. Фото: Держпродспоживслужба Хмельниччини

У період запуску навчального процесу, за її словами, рекомендовано дотримуватися умов зберігання харчових продуктів та контролювати проведення лабораторних досліджень на показники безпеки готових страв та води.

Загалом міська територіальна громада налічує 56 закладів загальної середньої освіти та 59 закладів дошкільної освіти.

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