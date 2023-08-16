Війська РФ обстріляли прикордоння Чернігівщини: що відомо

Росіяни зранку 16 серпня обстріляли прикордоння Чернігівщини. Про це повідомили в Чернігівському прикордонному загоні.

З 06:48 до 07:00 прикордонники зафіксували шість вибухів у напрямку села Блешня, що у Семенівській громаді. Приходи, ймовірно з міномета 82 мм.

Інформація про втрати серед населення чи пошкодження інфрастуктури не надходила.

Нагадаємо, 15 серпня росіяни зі своєї території дев'ять разів обстрілювали прикордоння Чернігівської області. Обстрілів зазнали Сновська та Семенівська громади.

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