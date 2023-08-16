Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли 7 сіл в прикордонні Чернігівщини

Протягом дня 15 серпня росіяни зі своєї території дев'ять разів обстрілювали прикордоння Чернігівської області. Обстрілів зазнали Сновська та Семенівська громади.
Про це Суспільному повідомили в Чернігівському прикордонному загоні.
Зокрема, по Семенівській громаді прикордонники зафіксували 55 приходів, ймовірно з міномета. Під обстріл потрапили п'ять сіл — Карповичі, Галаганівка, Миколаївка, Залізний Міст та Блешня. Як повідомили в ОК "Північ", внаслідок обстрілу села Миколаївка зруйнований один жилий будинок та пошкоджено чотири.
Два села Сновської громади — Клюси та Єліне, росіяни обстріляли з міномета та артилерії. Загалом було 23 вибухи.
Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксована.
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