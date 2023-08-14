Росіяни обстріляли села, що на прикордонні Чернігівщини

Протягом 14 серпня російська війська обстріляли дві прикордонні громади Чернігівщини: Семенівську та Новгород-Сіверську. Про це Суспільному повідомили в Чернігівському прикордонному загоні.

В ніч з 13 на 14 серпня війська РФ близько 01:00 прикордонники зафіксували три вибухи у напрямку села Блешня. Приходи з мінометів калібру 120 мм.

Щодо втрат серед місцевого населення чи пошкодження інфраструктури інформація не надходила.

У Новгород-Сіверській громаді обстріл з мінометів (15 вибухів) у напрямку села Грем’яч.

У Семенівській громаді 67 вибухів (приходи, ймовірно, з міномета та ствольної артилерії) в напрямку сіл Карповичі, Тимоновичі та Хотіївка.

Нагадаємо, що 13 серпня росіяни обстріляли також обстріляли села: Карповичі, Леонівку, Михальчину Слободу, Орлівку, Карповичі та Єліне.

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