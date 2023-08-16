НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Ситуація з пожежами на Київщині контрольована — Рубан
ПОЖЕЖАПриродаПОГОДАДСНСРегіони

Ситуація з пожежами на Київщині контрольована — Рубан

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Ситуація з пожежами на Київщині контрольована — Рубан
Рятувальники ліквідовують загоряння Фото: КМДА/Telegram (ілюстративне)

Із 15 по 17 серпня включно в Києві та області метеорологи попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Кількість виїздів працівників Державної служби із надзвичайних ситуацій наразі збільшилася, але ситуація в регіоні контрольована.

Про це повідомила речниця пресслужби головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в ефірі Суспільного.

За її словами, значно збільшилася кількість виїздів на гасіння сухої трави, сухостою, несанкціонованих сміттєзвалищ, інші невеликі пожежі в екосистемах. Але завдяки вчасному реагуванню та повідомленням, вдається не допустити їх розповсюдження на великі площі.

"Потрібно зазначити, що у співвідношенні з минулими роками пожеж в екосистемах Київської області значно менше. Можливо, далася взнаки інформаційна робота, можливо, люди стали розуміти, що військовий час і не потрібно додавати роботи рятувальникам. Але статистика така, що пожеж в екосистемах менше в порівнянні з 2020-21 роками",— каже Рубан

Речниця зауважила, що територія Київщини дуже специфічна. Адже населені пункти межують з покладами торфовищ та лісовими масивами. Тож працівники ДСНС постійно акцентують увагу саме на тому, що розведення навіть маленького багаття, може спричинити велику пожежу торфовищ чи лісів.

Зазначається, що працівники спілкуються з представниками місцевих органів влади для того, щоб у співпраці з ними проводити роз'яснювальну роботу з населенням.

"Це подвірний обхід та моніторинг за допомогою дронів місць, де можуть розводитися багаття, виявлення саме тих місць і паліїв. І вже спільно з працівниками поліції — чи то проведення профілактичної роботи чи, можливо, вже штрафування порушників",— каже Рубан.

Сума штрафу — 1700 грн. Але, за словами речниці ДСНС, у більшості випадків обмежуються роз'ясненнями і попередженнями про можливі наслідки подібних дій вподальшому.

Прогноз погоди на 16 серпня у Києві та області

На сьогодні синоптики передбачають невелику хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 27-32°. У Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°.

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Херсонщина. Рятувальник гасить пожежу на відкритій території, 24 липня 2023 року
Від початку 2023-го в Україні сталося понад 10 тисяч пожеж — ДСНС
На Івано-Франківщині під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали 11 людей
На Івано-Франківщині під час пожежі в багатоповерхівці евакуювали 11 людей
Будинок на млинкомбінаті, що горів
"Все згоріло": мешканцям згорілого будинку на Подолі у Полтаві планують спрямувати допомогу
Під час жнив на полях Кіровоградщини виникли дев'ять пожеж
Під час жнив на полях Кіровоградщини виникли дев'ять пожеж
На початок