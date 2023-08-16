Ситуація з пожежами на Київщині контрольована — Рубан

Із 15 по 17 серпня включно в Києві та області метеорологи попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Кількість виїздів працівників Державної служби із надзвичайних ситуацій наразі збільшилася, але ситуація в регіоні контрольована.

Про це повідомила речниця пресслужби головного управління ДСНС у Київській області Вікторія Рубан в ефірі Суспільного.

За її словами, значно збільшилася кількість виїздів на гасіння сухої трави, сухостою, несанкціонованих сміттєзвалищ, інші невеликі пожежі в екосистемах. Але завдяки вчасному реагуванню та повідомленням, вдається не допустити їх розповсюдження на великі площі.

"Потрібно зазначити, що у співвідношенні з минулими роками пожеж в екосистемах Київської області значно менше. Можливо, далася взнаки інформаційна робота, можливо, люди стали розуміти, що військовий час і не потрібно додавати роботи рятувальникам. Але статистика така, що пожеж в екосистемах менше в порівнянні з 2020-21 роками",— каже Рубан

Речниця зауважила, що територія Київщини дуже специфічна. Адже населені пункти межують з покладами торфовищ та лісовими масивами. Тож працівники ДСНС постійно акцентують увагу саме на тому, що розведення навіть маленького багаття, може спричинити велику пожежу торфовищ чи лісів.

Зазначається, що працівники спілкуються з представниками місцевих органів влади для того, щоб у співпраці з ними проводити роз'яснювальну роботу з населенням.

"Це подвірний обхід та моніторинг за допомогою дронів місць, де можуть розводитися багаття, виявлення саме тих місць і паліїв. І вже спільно з працівниками поліції — чи то проведення профілактичної роботи чи, можливо, вже штрафування порушників",— каже Рубан.

Сума штрафу — 1700 грн. Але, за словами речниці ДСНС, у більшості випадків обмежуються роз'ясненнями і попередженнями про можливі наслідки подібних дій вподальшому.

Прогноз погоди на 16 серпня у Києві та області

На сьогодні синоптики передбачають невелику хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі 15-20°, вдень 27-32°. У Києві вночі 18-20°, вдень 30-32°.