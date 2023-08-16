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Сили ППО збили 13 "шахедів"
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Сили ППО збили 13 "шахедів"

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Shahed, шахед, дрон
Дрон-камікадзе Shahed. Ілюстративне: Getty Images

Уночі 16 серпня 2023 року російські війська атакували портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками типу Shahed-136/131. Сили протиповітряної оборони знищили 13 дронів.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Пуски "шахедів" здійснювались у кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).

"Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 13 ворожих БпЛА у межах Одеської та Миколаївської областей. Про наслідки влучань безпілотників, які не вдалось знищити, розповість місцева військова адміністрація", — йдеться у повідомленні.

Що відомо про дронову атаку 16 серпня

Російські війська вночі двічі атакували Одещину ударними безпілотниками. Як повідомив голова одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок влучань по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідовано співробітниками ДСНС.

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