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ЗСУ просунулися на Луганщині та Запоріжжі — ISW
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ЗСУ просунулися на Луганщині та Запоріжжі — ISW

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ЗСУ 15 серпня просунулися на Луганщині та Запоріжжі
Ілюстративне фото: Facebook / Генштаб ЗСУ

Українські війська 15 серпня провели контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту, зокрема, просунулися в Луганській області та на заході Запорізької області.

Про це пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW)

Геолокаційні кадри, опубліковані 14 серпня, показують, що українські сили просунулися до Роботиного, а подальші російські та українські звіти, опубліковані 15 серпня, свідчать про те, що українські сили направили додаткові контрнаступальні бригади в район західної Запорізької області.

Український полковник Петро Черник заявив, що український контрнаступ на півдні України просувається повільно, тому що українські війська мають подолати триешелоновану лінію російської оборони. Він додав, що російська лінія оборони включає першу лінію мінних полів шириною в кілька кілометрів; друга — зосередження артилерії, техніки та особового складу; і третя — тилових позицій, призначена для збереження ресурсів.

Заяви Черника узгоджуються з попередніми оцінками ISW про те, що доктринально обґрунтована еластична оборона Росії уповільнює просування українських військ на півдні України.

У Генштабі ЗСУ раніше повідомляли, що українські війська продовжили контрнаступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянську напрямках.

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