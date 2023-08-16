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CNN: Українські війська використовують теплові камери для розмінування
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CNN: Українські війська використовують теплові камери для розмінування

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Українські війська використовують теплові камери для розмінування
Український сапер оглядає берегову лінію під час розмінування річки Дніпро в Запоріжжі, 3 серпня 2023 року. Фото: Getty Images

Українські війська використовують експериментальне тепловізійне обладнання для виявлення російських мін у Запорізькій області.

Про це повідомляється у сюжеті CNN.

У селі Роботине, що на південному сході Запорізької області, українські війська виявляють російські міни за допомогою безпілотників, оснащених тепловізором.

У матеріалі журналістів розповідається, що нова техніка дронів найкраще працює в періоди з обмеженим сонячним світлом. Спочатку міни отримують тепло від сонця, а коли ґрунт охолоджується, то міни видно на тепловізорі як білі точки. Підрозділ, який працює за цим новим методом, використовує спеціальні заряди, щоб підривати виявлені міни.

Ефективність цього методу виявлення мін може бути підірвана в сезони з обмеженим сонячним світлом, наприклад восени та взимку.

Зараз просуванню українського контрнаступу заважають мінні поля. Саперні підрозділи стикаються як з матеріально-технічними проблемами, так і з браком очисної техніки.

У липні 2023 року міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив про створення коаліції для підтримки ініціатив України з розмінування. Приблизно в цей же час співробітники ДСНС України зустрілися з камбоджійськими фахівцями з розмінування в Польщі для проходження навчання з розмінування.

Що відомо про замінування територій України

11 квітня, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що для повного розмінування територій України знадобиться до 30 років і ще близько п'яти тисяч фахівців.

Раніше начальник відділу організаційної роботи з гуманітарного розмінування ДСНС України Сергій Рева заявив, що в Україні необхідно розмінувати близько 470 тисяч гектарів сільськогосподарських земель на території дев'яти областей.

Міністерка економіки Юлія Свириденко до цього заявляла, що для того, щоб розмінувати територію України, може знадобитись 70 років роботи.

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