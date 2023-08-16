Через збройні зіткнення у столиці Лівії загинули 27 людей

У столиці Лівії — Триполі — внаслідок збройних зіткнень, які почалися у понеділок, загинули 27 людей, ще понад 100 — дістали поранення.

Про це пише Reuters.

"Унаслідок збройних зіткнень у Триполі 27 людей загинули, 106 зазнали поранень", — йдеться у повідомленні медичного центру Триполі у Facebook.

Також зазначається, що 134 родини через збройне протистояння евакуювалися з лівійської столиці.

У понеділок увечері, 14 серпня, почалися зіткнення у передмісті Триполі. У районах, де точилися бої, оголосили надзвичайний стан. Авіасполучення в аеропорту лівійської столиці частково призупинили.

Напруження було викликане затриманням у міжнародному аеропорту одного з командирів 444-ї бригади Махмуда Хамзи, унаслідок чого почалися сутички між Спеціальними силами стримування та 444-ю бригадою.

Ці два підрозділи є найсильнішими військовими силами в Триполі, і їхні бої з пізнього вечора понеділка 14 серпня сколихнули райони по всій столиці Лівії. Більшу частину вівторка над частинами міста висів темний дим, а на вулицях гриміло важке озброєння, у передмістях спалахували бої. Після того, як командира Хамзу звільнили, зіткнення припинилися.

Що відомо про політичну ситуацію у Лівії

У Лівії після повалення у 2011 році диктатора Муаммара Каддафі країна поділена між урядом національної згоди в Триполі, підтримуваним ООН, та адміністрацією, яка контролює східні території. Східні території контролює генерал Халіф Хафтар, підтримуваний Росією, Єгиптом та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Бойові дії у Лівії припинені у 2020 році, але немає жодних ознак тривалого політичного вирішення у країні.