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Через збройні зіткнення у столиці Лівії загинули 27 людей
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Через збройні зіткнення у столиці Лівії загинули 27 людей

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Вулиці Триполі під час зіткнень між ворогуючими підрозділами, Лівія, 15 серпня 2023 року
Вулиці Триполі під час зіткнень між двома ворогуючими підрозділами, Лівія, 15 серпня 2023 р., фото: АР

У столиці Лівії — Триполі — внаслідок збройних зіткнень, які почалися у понеділок, загинули 27 людей, ще понад 100 — дістали поранення.

Про це пише Reuters.

"Унаслідок збройних зіткнень у Триполі 27 людей загинули, 106 зазнали поранень", — йдеться у повідомленні медичного центру Триполі у Facebook.

Також зазначається, що 134 родини через збройне протистояння евакуювалися з лівійської столиці.

У понеділок увечері, 14 серпня, почалися зіткнення у передмісті Триполі. У районах, де точилися бої, оголосили надзвичайний стан. Авіасполучення в аеропорту лівійської столиці частково призупинили.

Напруження було викликане затриманням у міжнародному аеропорту одного з командирів 444-ї бригади Махмуда Хамзи, унаслідок чого почалися сутички між Спеціальними силами стримування та 444-ю бригадою.

Ці два підрозділи є найсильнішими військовими силами в Триполі, і їхні бої з пізнього вечора понеділка 14 серпня сколихнули райони по всій столиці Лівії. Більшу частину вівторка над частинами міста висів темний дим, а на вулицях гриміло важке озброєння, у передмістях спалахували бої. Після того, як командира Хамзу звільнили, зіткнення припинилися.

Що відомо про політичну ситуацію у Лівії

У Лівії після повалення у 2011 році диктатора Муаммара Каддафі країна поділена між урядом національної згоди в Триполі, підтримуваним ООН, та адміністрацією, яка контролює східні території. Східні території контролює генерал Халіф Хафтар, підтримуваний Росією, Єгиптом та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Бойові дії у Лівії припинені у 2020 році, але немає жодних ознак тривалого політичного вирішення у країні.

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