У столиці Лівії спалахнули збройні сутички

На півдні столиці Лівії — Триполі — почалися збройні сутички. Місцеві жителі повідомляють про звуки стрілянини, робота міжнародного аеропорту призупинена.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Кілька машин швидкої допомоги попрямували до одного з торговельних центрів, медичні установи приведені в режим надзвичайної ситуації. Інформації щодо постраждалих нині немає.

"Ми чули стрілянину вже майже дві години, і не знаємо, що станеться. Ми боїмося за нашу безпеку", — сказав один із жителів Триполі Фурнай.

Кореспондент Reuters повідомив, що озброєні люди перекрили головну дорогу в одному з районів столиці Лівії.

Напруженість, ймовірно, викликана затриманням у міжнародному аеропорту одного з командирів 444-ї бригади. Зіткнення, що відбулися у понеділок, 14серпня 2023 року, є найгіршими з тих, що вразили Триполі за останні місяці.

Що відомо про політичну ситуацію у Лівії

У Лівії після повалення у 2011 році диктатора Муаммара Каддафі країна поділена між урядом національної згоди в Триполі, підтримуваним ООН, та адміністрацією, яка контролює східні території. Східні території контролює генерал Халіф Хафтар, підтримуваний Росією, Єгиптом та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Бойові дії у Лівії припинені у 2020 році, але немає жодних ознак тривалого політичного вирішення у країні.