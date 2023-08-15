Президент Володимир Зеленський заявив, що Північна Македонія підтримала угоду про гарантії безпеки для України.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн", — зазначив президент.

Зеленський подякував македонському прем'єр-міністру Димитару Ковачевському за зусилля зі зміцнення партнерства між державами.

Декларація G7 про підтримку України

12 липня прем'єр Японії Фуміо Кісіда заявив, що лідери G7 погодили спільну Декларацію про підтримку України. Усі погодились, що односторонність і спроби змінити статус-кво силою є неприйнятними.

Кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями й домовленостями у сфері безпеки.

У той же день Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція у спільній заяві оголосили, що долучаться до країн "Великої сімки" (G7) в питанні гарантій безпеки для України.

9 серпня Латвія приєдналась до декларації G7 щодо підтримки України, а 12 Греція стала 14-ю державою, що підтримала угоду.

Текст спільної Декларації G7 опубліковано на сайті президента України.