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На Тернопільщині гречані вареники хочуть внести до нематеріальної спадщини України
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На Тернопільщині гречані вареники хочуть внести до нематеріальної спадщини України

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На Тернопільщині гречані вареники хочуть внести до нематеріальної спадщини України
Фото: Суспільне Тернопіль

Кременецькі гречані вареники пропонують внести до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Про це Суспільному розповів директор місцевого краєзнавчого музею Андрій Левчук.

За його словами, зараз страва проходить технічний відбір до номінації.

На Тернопільщині гречані вареники хочуть внести до нематеріальної спадщини України
Кухарки ліпили гречані вареники. Фото: Суспільне Тернопіль

Гречані вареники ліпили Любов Беркута та Олена Доротюк. Жінки розповіли, що тісто для цієї страви замішують тільки на гарячій воді, додають 800 грамів гречаного та 200 грамів пшеничного борошна.

"Замішувати важко, бо біле звичайне тісто можна замісити і в машинці. Тісто з гречаного борошна виходить еластичне та м’яке", — каже кухарка Олена Доротюк.

В кожну вареницю господині поклали столову ложку сирної начинки.

"Є так, що люди в сир можуть давати трішки цукру, хто любить, щоб були солодші",— каже Доротюк.

Працівники Кременецького краєзнавчого музею вивчали історію страви, розповів директор місцевого краєзнавчого музею Андрій Левчук.

На Тернопільщині гречані вареники хочуть внести до нематеріальної спадщини України
Директор Кременецького краєзнавчого музею. Фото: Суспільне Тернопіль

"Вона прослідковується ще до Першої світової війни, за переказами, за нашими дослідженнями, які є в нас у музеї, за інтерв’ю, бо питали у старших людей, що вони пам’ятають. В основному це було вже після війни", — розповів директор музею.

Андрій Левчук каже, сьогодні готували вареники за рецептом його батька.

"Я ці гречані вареники пам’ятаю зі свого дитинства. Я 1973 року народження. У дитинстві коли родина збиралась, то вареники дуже жваво сприймались гостями, родиною, ми завжди їх чекали. Мій батько їх завжди полюбляв замовляти мамі чи бабусі, аби вони готували до столу", — каже Андрій Левчук.

На Тернопільщині гречані вареники хочуть внести до нематеріальної спадщини України
Дегустація вареників. Фото: Суспільне Тернопіль

Представники обласної комісії із нематеріальної культурної спадщини скуштували вареники. Методистка Тернопільського обласного методичного центру народної творчості Вікторія Кривоніс каже, дегустація — це обов’язковий етап для подання в перелік нематеріальної спадщини області.

"Важливим для прийняття кожного елементу є спілкування з носіями цього елементу. З'ясування того, які варіації були рецептури цього елементу, для матеріальної культурної спадщини. І також з'ясування того наскільки давнім та автентичним є рецепт. Тобто спілкуючись з носіями, які готували кременецькі гречані вареники, власне кременчанами, ми хочемо з'ясувати наскільки в давнину йде рецепт приготування цього і наскільки він зберігся до сьогоднішніх днів", — каже методистка із нематеріальної культурної спадщини Вікторія Кривоніс.

На Тернопільщині гречані вареники хочуть внести до нематеріальної спадщини України
Методистка із нематеріальної культурної спадщини.

Жінка каже, комісія збере свідчення людей про гречані вареники.

"Коли буде повністю зроблена облікова картка, це вже буде дійсно кінець. Тоді винесеться на комісію, оглянуть, і звичайно, я маю таку надію, що внесуть до переліку нематеріальної культурної спадщини Тернопільської області".

На Тернопільщині гречані вареники хочуть внести до нематеріальної спадщини України
Світлана Байталюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Директорка департаменту культури та туризму Тернопільської обласної військової адміністрації Світлана Байталюк розповідає, коли страва потрапить в обласний перелік, — будуть подавати її для внесення в Національний перелік нематеріальної культурної спадщини.

"З обласного переліку подається в Національний перелік. Відповідно, тоді до ЮНЕСКО", — розповіла Світлана Байталюк.

За словами Світлани Байталюк, до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України з Тернопільщини входять обряд "Засівання з конем" із села Вістря Коропецької громади та борщівська вишивка.

Авторка: Тетяна Панченко

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