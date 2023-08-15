Ізраїль передав Україні декілька тонн медикаментів

Ізраїль 15 серпня передав декілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України як гуманітарну допомогу.

Про це повідомив ізраїльський посол Михайло Бродський.

Дипломат зазначив, що церемонія передачі відбулася у Києві за участю його заступниці Лірон Фінкельштейн і українських офіційних представників.

Що відомо про допомогу Ізраїлю Україні

У середині березня 2022 року влада Ізраїлю на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну та великого потоку біженців оновила правила в'їзду для українців.

У вересні президент Володимир Зеленський заявив, що шокований тим, що Ізраїль з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не надав Києву жодної допомоги.

США наполягають на тому, щоб Ізраїль надавав більшу допомогу Україні в її протистоянні з Росією, особливо зараз, коли Тегеран надає Москві сотні безпілотників, які використовуються для атаки проти України.

24 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц у телефонній розмові із міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив, що Ізраїль допоможе Україні гуманітарною допомогою, але не дасть зброї.

5 лютого 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що вивчить можливість постачання Ізраїлем озброєнь Україні, яке було відкинуте попереднім ізраїльським урядом.