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Ізраїль передав Україні декілька тонн медикаментів
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Ізраїль передав Україні декілька тонн медикаментів

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Ізраїль передав Україні декілька тонн медикаментів
Фото: unsplash.com

Ізраїль 15 серпня передав декілька тонн медикаментів Міністерству охорони здоров'я України як гуманітарну допомогу.

Про це повідомив ізраїльський посол Михайло Бродський.

Дипломат зазначив, що церемонія передачі відбулася у Києві за участю його заступниці Лірон Фінкельштейн і українських офіційних представників.

Що відомо про допомогу Ізраїлю Україні

У середині березня 2022 року влада Ізраїлю на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну та великого потоку біженців оновила правила в'їзду для українців.

У вересні президент Володимир Зеленський заявив, що шокований тим, що Ізраїль з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не надав Києву жодної допомоги.

США наполягають на тому, щоб Ізраїль надавав більшу допомогу Україні в її протистоянні з Росією, особливо зараз, коли Тегеран надає Москві сотні безпілотників, які використовуються для атаки проти України.

24 жовтня міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц у телефонній розмові із міністром оборони України Олексієм Резніковим заявив, що Ізраїль допоможе Україні гуманітарною допомогою, але не дасть зброї.

5 лютого 2023 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що вивчить можливість постачання Ізраїлем озброєнь Україні, яке було відкинуте попереднім ізраїльським урядом.

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