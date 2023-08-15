На сесії Черкаської міськради 15 серпня фракція "За майбутнє" заявила про виключення зі свого складу депутатки Любові Майбороди.

У коментарі Суспільному Любов Майборода розповіла: розбіжність у її поглядах та поглядах колег по фракції виникла через питання про закупівлю мамографів для місцевих медзакладів та спрямування коштів на армію.

"Ситуація полягає в тому, що я вважаю, що в нас в країні іде війна, і міська рада повинна грошима допомагати армії. Я поставила питання про те, що закупівля мамографів не є першочерговою потребою, тому що в нас в місті достатньо мамографів, і жодної відмови жінкам в обстеженні немає. Є мамограф у П'ятому міському центрі медико-санітарної допомоги, в онкодиспансері, в пологовому будинку. Всім жінкам це доступно. А на фронті дефіцит боєприпасів, дронів, і щодня гинуть люди. Так от, ми повинні захищати людей і в Черкасах, і на війні. Але така моя позиція викликала різку критику членів фракції. Вони вважають, що потрібно продовжувати закуповувати медичне обладнання за десятки мільйонів гривень, яке не є першочерговим", — розповіла вона.

Зі слів депутатки, із фракції її виключили під час засідання сесії, ніяких зборів фракції не було:

"Писав від руки це Паша Карась. Навіть оголошував не голова фракції. Якийсь там Павло Карась склав протокол, всі вони порозписувались. Ні зборів фракції, ні повідомлення, нічого не було. Оголосив — і все. В мене були з ними суперечки по деяких питаннях, особливо коли пішла війна і таке загострення. В бюджеті грошей достатньо, і допомога саме армії, я про це не одноразово говорила, має бути суттєво більшою. Їм така позиція не подобалась, вони вважали, що потрібно навпаки хвалитись, які ми гарні. Але війна — це дуже серйозна справа, і вона надовго".

Депутат фракції "За майбутнє" Павло Карась, який, зі слів пані Любові, писав протокол, своєю чергою у коментарі пояснив позицію свою і колег:

"Фракція прийняла одноголосне рішення виключити Любов Володимирівну з фракції з тієї причини, що вона зайнята під час війни самопіаром і популізмом. І її заяви абсолютно не збігаються із позицією фракції. Вона просто виходить на трибуну, бреше і дискредитує партію".

Протокол дійсно писав він, підтвердив Павло Карась:

"Так, його писав я, від руки. Це не заборонено. Вона вчергове всупереч позиції фракції вийшла на трибуну і почала полити гучні заяви. Є певні колективні рішення і певна колективна відповідальність. За неї голосували як за представницю команди міського голови. І коли команда приймає рішення купити важливе медичне обладнання для того, щоб наші лікарні відповідали вимогам НСЗУ і могли отримувати від НСЗУ фінансування, то для цього є певні підстави. А те, що вона робить — задля самопіару. А ще — тому, що вирішила перейти в іншу політичну силу. Вона активно співпрацює з іншою партією і підтримує їх. Якщо вона прийняла таке рішення (і вони, до речі, на сесії завили, що з радістю її приймуть у свої лави), то ми не заперечуємо".

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