НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Депутатку Черкаської міськради виключили з фракції. Вона каже, що через кошти на армію
ДЕПУТАТМІСЦЕВА ВЛАДАБюджетПОЛІТИКАРегіони

Депутатку Черкаської міськради виключили з фракції. Вона каже, що через кошти на армію

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Депутатку Черкаської міськради виключили з фракції. Вона каже, що через кошти на армію
Колаж Суспільне, фото з фейсбук-сторінки Любов Майбороди

На сесії Черкаської міськради 15 серпня фракція "За майбутнє" заявила про виключення зі свого складу депутатки Любові Майбороди.

У коментарі Суспільному Любов Майборода розповіла: розбіжність у її поглядах та поглядах колег по фракції виникла через питання про закупівлю мамографів для місцевих медзакладів та спрямування коштів на армію.

"Ситуація полягає в тому, що я вважаю, що в нас в країні іде війна, і міська рада повинна грошима допомагати армії. Я поставила питання про те, що закупівля мамографів не є першочерговою потребою, тому що в нас в місті достатньо мамографів, і жодної відмови жінкам в обстеженні немає. Є мамограф у П'ятому міському центрі медико-санітарної допомоги, в онкодиспансері, в пологовому будинку. Всім жінкам це доступно. А на фронті дефіцит боєприпасів, дронів, і щодня гинуть люди. Так от, ми повинні захищати людей і в Черкасах, і на війні. Але така моя позиція викликала різку критику членів фракції. Вони вважають, що потрібно продовжувати закуповувати медичне обладнання за десятки мільйонів гривень, яке не є першочерговим", — розповіла вона.

Зі слів депутатки, із фракції її виключили під час засідання сесії, ніяких зборів фракції не було:

"Писав від руки це Паша Карась. Навіть оголошував не голова фракції. Якийсь там Павло Карась склав протокол, всі вони порозписувались. Ні зборів фракції, ні повідомлення, нічого не було. Оголосив — і все. В мене були з ними суперечки по деяких питаннях, особливо коли пішла війна і таке загострення. В бюджеті грошей достатньо, і допомога саме армії, я про це не одноразово говорила, має бути суттєво більшою. Їм така позиція не подобалась, вони вважали, що потрібно навпаки хвалитись, які ми гарні. Але війна — це дуже серйозна справа, і вона надовго".

Депутат фракції "За майбутнє" Павло Карась, який, зі слів пані Любові, писав протокол, своєю чергою у коментарі пояснив позицію свою і колег:

"Фракція прийняла одноголосне рішення виключити Любов Володимирівну з фракції з тієї причини, що вона зайнята під час війни самопіаром і популізмом. І її заяви абсолютно не збігаються із позицією фракції. Вона просто виходить на трибуну, бреше і дискредитує партію".

Протокол дійсно писав він, підтвердив Павло Карась:

"Так, його писав я, від руки. Це не заборонено. Вона вчергове всупереч позиції фракції вийшла на трибуну і почала полити гучні заяви. Є певні колективні рішення і певна колективна відповідальність. За неї голосували як за представницю команди міського голови. І коли команда приймає рішення купити важливе медичне обладнання для того, щоб наші лікарні відповідали вимогам НСЗУ і могли отримувати від НСЗУ фінансування, то для цього є певні підстави. А те, що вона робить — задля самопіару. А ще — тому, що вирішила перейти в іншу політичну силу. Вона активно співпрацює з іншою партією і підтримує їх. Якщо вона прийняла таке рішення (і вони, до речі, на сесії завили, що з радістю її приймуть у свої лави), то ми не заперечуємо".

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Микола Тарарін
ЦВК визнала Миколу Тараріна народним депутатом замість Холодова
Юрій Буглак "Схеми"
Неважливо, з якої точки працювати: "Схеми" розповіли про роботу члена ЦВК за кордоном
Депутата Сумської міськради Дмитра Хандуріна хочуть позбавити мандата
Депутата Сумської міськради Дмитра Хандуріна хочуть позбавити мандата
Арахамія
Нардепів Гунька і Торохтія виключили з фракції "Слуга народу" — Арахамія
На початок