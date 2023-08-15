Київські митники в коробці з-під пазлів виявили насіння канабісу

Київські митники в міжнародному поштовому відправленні в коробці з-під пазлів з Вінні-Пухом виявили насіння канабісу з вмістом психотропних речовин.

Про це повідомила у Facebook пресслужба Київської митниці.

Зазначається, що в бандеролі, яка прямувала з Іспанії на адресу жителя з Кривого Рогу, митники виявили 41 упаковку з насінням з написами "Mimosa x Orange Punch", "Skywalker OG Auto", "White Window XXL Auto" тощо, які знаходилися в коробці з-під дитячих пазлів з Вінні-Пухом.

"Як визначила експертиза, надані на дослідження насінини є насінням рослин роду конопель (лат. Canabis). У їх складі виявлено тетрагідроканабінол, що в Україні віднесений до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено",— йдеться у повідомленні.

Насіння, вартість якого становить 87 тисяч гривень, правоохоронці вилучили, поінформували митники.

Що відомо про викриття у Києві та області фактів зберігання та торгівлі наркотиками

У Києві оперативники затримали двох неповнолітніх, які збували наркотики.

У Святошинському районі столиці правоохоронці викрили чоловіка, який пересилав психотропні речовини поштою, маскуючи їх у пакетах із зерновою кавою.

У Києві викрили угруповання, яке налагодило розгалужену мережу поширення наркотиків та психотропних речовин на території Києва, Київської області та інших регіонів України.

У київського перехожого вилучили психотропи на два мільйони гривень. Поліцейські зупинили чоловіка для перевірки та виявилось, що він робив закладки на території Святошинського району.

СБУ знешкодила організоване злочинне угруповання, яке займалося збутом важких наркотиків у різних регіонах України. У ході спецоперації у Києві та Черкаській області затримано 8 підозрюваних.

У Святошинському районі Києва чоловік вирощував коноплю. Під час обшуку правоохоронці вилучили близько п'яти кілограмів канабісу, пристрої для куріння, а також насіння нарковмісної рослини.