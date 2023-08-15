НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

У селі Шевченкове на Івано-Франківщині відкрили перший у Вигодській громаді шелтер для переселенців
ПереселенціВторгнення Росії в УкраїнуДОПОМОГАРегіони

У селі Шевченкове на Івано-Франківщині відкрили перший у Вигодській громаді шелтер для переселенців

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
У селі Шевченкове на Івано-Франківщині відкрили перший у Вигодській громаді шелтер для переселенців
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

У селі Шевченкове, у приміщенні будинку культури, відкрили шелтер для переселенців. Це — перший прихисток у Вигодській громаді, що на Івано-Франківщині. У приватному секторі громади проживають приблизно 300 внутрішньо переміщених людей, розповів Суспільному селищний голова Микола Мацалак.

"Житло потрібне. Мені дуже приємно, що європейські донори обрали нашу громаду та цей комунальний заклад. На облаштування шелтера витратили 4,5 мільйона гривень. З них 400 тисяч гривень — з місцевого бюджету, 100 тисяч гривень — від обласної ради й решту — з ЄС. Ми робили проєкт на світло, благоустрій, долучалися й жителі громади", — говорить Микола Мацалак.

У Вигодській громаді відкрили перший прихисток для переселенців, каже голова громади Микола Мацалак
Голова Вигодської громади Микола Мацалак. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Прихисток розрахований на 28 людей. Тут є 12 дво- та чотиримісних кімнат, спільна кухня, санвузли, душові кабіни, пральні кімнати, лаунж-зона та бібліотека. У шелтері також планують обладнати спортзал і кінотеатр для спільного проведення часу місцевими жителями й переселенцями.

Шелтер для переселенців у селі Шевченкове на Івано-Франківщині розрахований на 28 людей
Прихисток розрахований на 28 людей. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За словами комендантки прихистку, переселенки з Харкова Євгенії Мойсеєвої, заїзд перших мешканців запланований з 16 серпня.

БФ "Move Ukraine" відкрив у селі Шевченкове на Івано-Франківщині прихисток для переселенців
Перших мешканців поселятимуть 16 серпня. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Ми самі — з Бахмута. У 2014 році переїхали до Харкова, батько залишився у Бахмуті, мати — у Балаклії. Тому я вже знаю, як це — переїжджати з місця на місце і які можуть бути умови. Дуже гарні кімнати й ліжка, а також для дітей є ігровий майданчик. Є все, що потрібно", — каже Євгенія Мойсеєва.

Комендантка прихистку, переселенка з Харкова Євгенія Мойсеєва розповідає про переїзд з Бахмута у 2014 році
Комендантка прихистку, переселенка з Харкова Євгенія Мойсеєва. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Катерина Хомік — переселенка із Запоріжжя. Жінка планує проживати в шелтері з матір'ю та двома синами. З березня 2022 року Катерина із сім'єю періодично поверталася до Запоріжжя, проте вирішила залишитися на Івано-Франківщині.

У селі Шевченкове на Івано-Франківщині благодійний фонд Move Ukraine відкрив перший у Вигодській громаді шелтер для переселенців
Одна з кімнат у прихистку. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Ми пройшлися по будинку. Нам пропонують кімнату № 9. Вона розрахована на чотири людини. Кухню показували, санвузол, техніку, яка є. Умови — чудові", — говорить Катерина Хомік.

Переселенка із Запоріжжя Катерина Хомік розповідає про шелтер у селі Шевченкове на Івано-Франківщині
Переселенка із Запоріжжя Катерина Хомік. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Реконструкцію недобудованого будинку культури здійснив благодійний фонд "Move Ukraine". Це — сьомий прихисток, що відкрив фонд на Прикарпатті. За словами засновника організації Джона Шморгуна, облаштування шелтера розпочали у березні.

У селі Шевченкове на Івано-Франківщині відкрили перший у Вигодській громаді шелтер для переселенців
Відкриття шелтера. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Обрали громаду, бо, по-перше, нас запросили. Дуже багато залежить від громади, тому що йде співпраця. Ви бачите, що зробили дитячий майданчик. Вони також долучилися до роботи руками та фінансовою допомогою. Якраз з такими громадами варто працювати", — розповідає Джон Шморгун.

Засновник благодійного фонду "Move Ukraine" Джон Шморгун розповідає про відкриття прихистку у селі Шевченкове на Івано-Франківщині
Засновник благодійного фонду "Move Ukraine" Джон Шморгун. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

З його слів, у вересні благодійний фонд "Move Ukraine" планує розпочати новий проєкт — будівництво соціального житла для переселенців квартирного типу у Брошнів-Осаді.

Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Тиждень на горищі будинку після підриву Каховської ГЕС. Історія подружжя Шипотьків, які переїхали на Франківщину
Тиждень на горищі будинку після підриву Каховської ГЕС. Історія подружжя Шипотьків, які переїхали на Франківщину
фестваль театрів
"Підтримати своїх людей, свою культуру". У Дніпрі проводять фестиваль української драматургії
Мінсоцполітики спрямувало понад 5,7 млрд грн на виплати для ВПО. Гроші виділятимуть за новими правилами
Мінсоцполітики спрямувало понад 5,7 млрд грн на виплати для ВПО. Гроші виділятимуть за новими правилами
Все — ручної роботи: у Черкасах переселенки організували творчу майстерню
Все — ручної роботи: у Черкасах переселенки організували творчу майстерню
На початок