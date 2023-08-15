У селі Шевченкове, у приміщенні будинку культури, відкрили шелтер для переселенців. Це — перший прихисток у Вигодській громаді, що на Івано-Франківщині. У приватному секторі громади проживають приблизно 300 внутрішньо переміщених людей, розповів Суспільному селищний голова Микола Мацалак.

"Житло потрібне. Мені дуже приємно, що європейські донори обрали нашу громаду та цей комунальний заклад. На облаштування шелтера витратили 4,5 мільйона гривень. З них 400 тисяч гривень — з місцевого бюджету, 100 тисяч гривень — від обласної ради й решту — з ЄС. Ми робили проєкт на світло, благоустрій, долучалися й жителі громади", — говорить Микола Мацалак.

Голова Вигодської громади Микола Мацалак. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Прихисток розрахований на 28 людей. Тут є 12 дво- та чотиримісних кімнат, спільна кухня, санвузли, душові кабіни, пральні кімнати, лаунж-зона та бібліотека. У шелтері також планують обладнати спортзал і кінотеатр для спільного проведення часу місцевими жителями й переселенцями.

Прихисток розрахований на 28 людей. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

За словами комендантки прихистку, переселенки з Харкова Євгенії Мойсеєвої, заїзд перших мешканців запланований з 16 серпня.

Перших мешканців поселятимуть 16 серпня. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Ми самі — з Бахмута. У 2014 році переїхали до Харкова, батько залишився у Бахмуті, мати — у Балаклії. Тому я вже знаю, як це — переїжджати з місця на місце і які можуть бути умови. Дуже гарні кімнати й ліжка, а також для дітей є ігровий майданчик. Є все, що потрібно", — каже Євгенія Мойсеєва.

Комендантка прихистку, переселенка з Харкова Євгенія Мойсеєва. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Катерина Хомік — переселенка із Запоріжжя. Жінка планує проживати в шелтері з матір'ю та двома синами. З березня 2022 року Катерина із сім'єю періодично поверталася до Запоріжжя, проте вирішила залишитися на Івано-Франківщині.

Одна з кімнат у прихистку. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Ми пройшлися по будинку. Нам пропонують кімнату № 9. Вона розрахована на чотири людини. Кухню показували, санвузол, техніку, яка є. Умови — чудові", — говорить Катерина Хомік.

Переселенка із Запоріжжя Катерина Хомік. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Реконструкцію недобудованого будинку культури здійснив благодійний фонд "Move Ukraine". Це — сьомий прихисток, що відкрив фонд на Прикарпатті. За словами засновника організації Джона Шморгуна, облаштування шелтера розпочали у березні.

Відкриття шелтера. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Обрали громаду, бо, по-перше, нас запросили. Дуже багато залежить від громади, тому що йде співпраця. Ви бачите, що зробили дитячий майданчик. Вони також долучилися до роботи руками та фінансовою допомогою. Якраз з такими громадами варто працювати", — розповідає Джон Шморгун.

Засновник благодійного фонду "Move Ukraine" Джон Шморгун. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

З його слів, у вересні благодійний фонд "Move Ukraine" планує розпочати новий проєкт — будівництво соціального житла для переселенців квартирного типу у Брошнів-Осаді.

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