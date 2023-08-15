Одеський академічний український музично-драматичний театр імені В. Василька не може отримати бронювання для військовозобов’язаних акторів. Третина творчого складу театру наразі боронить Україну. Акторів-чоловіків залишилось дев’ятеро, розповів актор та в.о. головного режисера Олександр Самусенко. Подробиці ситуації — у матеріалі Суспільного.

За словами Олександра Самусенка, театр звертався для отримання бронювання для працівників, але результату немає. Частина зі співробітників воює у ЗСУ, а одного з них, Павла Чирву, на початку липня затримали працівники ТЦК, змусили вимкнути телефон, а згодом мобілізували:

"Планували виставу "1900". Наш завліт Світлана зробила переклад, прекрасний, неймовірний, цієї вистави, й от актор театру, заслужений актор України Павло Чирва, пішов роздрукувати текст для того, щоб піти до мене на репетицію, і був затриманий співробітниками ТЦК. Його змусили вимкнути мобільний телефон, він зараз знаходиться у війську. Театр отримав листа, в якому головний військком Приморського району дав відповідь, що ТЦК не перевищує свої повноваження", — розповів Олександр Самусенко.

Актор театру Павло Чирва. Фото: Павло Чирва/Facebook

Павло Чирва почав працювати в Українському театрі рік тому, каже завідувачка літературно-драматичною частиною театру Світлана Бондар. Актор був задіяний у дев’ятьох виставах з десяти, які зараз показують у театрі.

"Павло працює в нашому театрі рік, тобто він прийшов на місце тих хлопців, які пішли у військо ще в березні, в лютому. І він дуже багато вводився за цей рік. Він провів колосальну роботу. Тобто ввестися на дев'ять ролей, ну запитайте будь-якого актора, це робота трьох-чотирьох років, а він був змушений це зробити протягом року. Якщо тенденція буде зберігатися, тобто якщо дійсно армія не зможе обійтися без акторів Українського театру, то просто театр буде змушений перестати існувати", — повідомила Світлана Бондар.

Вистава в Українському театрі. Фото: Суспільне Одеса

Заслужена артистка України Нінель Наточа розповіла, що третина творчого складу театру наразі боронить Україну. Акторів чоловіків залишається у театрі дев'ятеро.

"Наші хлопці, які виходять на сцену, це не дезертири. Це хлопці, які на півдні країни тримають український театр, і їх робота є тут, і вона також дуже важлива. Не треба нікому розказувати про те, що Одеса була і багато ще залишається російськомовним містом, і що це стратегічно важливо для нашої країни, щоб саме на півдні був український театр", — говорить акторка.

Будівля Українського театру. Фото: Суспільне Одеса

Ми звернулися за коментарем до Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки щодо цієї ситуації та чекаємо на відповідь.

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