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З 1 вересня у Сумах зросте вартість проїзду у комунальному транспорті
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З 1 вересня у Сумах зросте вартість проїзду у комунальному транспорті

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З 1 вересня у Сумах зросте вартість проїзду у комунальному транспорті
Суспільне Суми

З 1 вересня у Сумах збільшується вартість проїзду у комунальному транспорті. За проїзд в автобусах та тролейбусах пасажири платитимуть 8 грн. Станом на 15 серпня вартість проїзду в комунальних автобусах і тролейбусах становить 6 грн.

Про це повідомили на сайті міськради.

Таке рішення прийняв виконавчий комітет Сумської міськради.

На сайті міськради також зазначили, що економічно обґрунтований тариф на проїзд у тролейбусі становить 16 грн, а в автобусі – 15 грн. Різницю комунальному підприємству "Електроавтотранс" відшкодовуватимуть за кошти бюджету громади.

Востаннє тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті змінювали два роки тому.

Пасажири пільгових категорій продовжать користуватися комунальним громадським транспортом безкоштовно. Як і раніше, для учнів 1–11 класів проїзд у комунальному транспорті протягом календарного року залишиться також безоплатним.

Також у міськраді зазначили, що всі інші пасажири можуть придбати місячний проїзний, який відтепер буде єдиний на автобус та тролейбус. Коштуватиме він 360 грн, а користуватися комунальним громадським транспортом протягом місяця можна буде необмежену кількість разів.

Для студентів передбачені місячні пільгові проїзні на тролейбус вартістю 160 грн.

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