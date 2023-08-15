Латвія готова підключитися до перевезення українського зерна залізницею

Голова правління Національної державної залізничної компанії Латвії (LDz) Ріналдс Плявнієкс заявив про можливість вже восени перевозити українське зерно.

Про це повідомляє Delfi.

Він пояснив, що до цього літа скептично ставився до можливостей транспортування українського зерна залізницею через Латвію. Адже у таких перевезеннях потрібно проводити дві перевалки.

Однак, за словами Плявнієкса, технологічні можливості логістики та перевалки настільки розвинулися, що процес може бути набагато оперативнішим.

"Зараз з'явилася можливість для перевезення українського зерна", — зазначив голова правління Національної державної залізничної компанії Латвії.

Він вважає, що через Латвію за рік можна буде перевезти приблизно від 500 тисяч до одного мільйона тонн українського зерна. Плявнієкс також зауважив, що LDz може бути залучена до транспортування зерна з України вже восени.

Що відомо про вихід РФ із зернової угоди

Росія 17 липня направила Туреччині, Україні та ООН заперечення щодо продовження "зернової угоди" і заявила, що без її участі угода припиняє дію 18 липня. Це зокрема передбачає, що Москва відкликає гарантії безпеки судноплавства, згортає морський гуманітарний коридор у північно-західній акваторії Чорного моря.

В ООН підтвердили отримання від Москви повідомлення про припинення участі в Чорноморській зерновій ініціативі.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що направив офіційні листи президенту Туреччини Ердогану та генсеку ООН Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу "зернової угоди" або її аналога в тристоронньому форматі.

Як заявили у Міноборони РФ ввечері 19 липня, з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря в українські порти, розглядатимуться РФ як потенційні перевізники військових вантажів.

20 липня у Міноборони України попередили, що з 00:00 21 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських морських портів, що перебувають на тимчасово окупованій Росією території, можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.