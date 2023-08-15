У Черкасах розпочали приймати документи до мистецьких шкіл

У Черкасах з 15 серпня розпочали приймати документи до мистецьких шкіл. Усі охочі навчатися можуть подати їх протягом місяця — до 15-го вересня.

Повідомила Суспільному заступниця міського голови Анастасія Чубіна.

Прийшов записуватися до музичної школи Іван, попередньо проходить невеличкий тест, де викладач перевіряє, як він реагує на звуки. Далі перевірка відчуття ритму та вокальних навичок. Щоб визначитися із інструментом Іван прямує до класу скрипки, де йому вперше дають на ній заграти. Далі клас ударних інструментів.

На прослуховування семирічного Івана привела його мама — пані Тетяна. Розповіла, його цікавить, як створюються звуки:

"Ми ходимо на танці, йому подобається. І взагалі йому подобається музика ми слухаємо вдома багато, часто, він сам обирає. І цікавиться, що за інструменти, як так виходить звучання".

Суспільне: Черкаси

Іван повідомив: з інструментом визначився:

"Я хочу займатися на скрипці".

Заступниця директора музичної школи з навчальної роботи Ольга Хараборкіна зазначила, що охочих навчатися грати на скрипці небагато:

"На сьогодні у нас є проблема із народними інструментами баян і акордеон, бандура. Зараз на бандуру в нас малувато охочих дітей".

Суспільне: Черкаси

Навчальний процес в музичній школі розпочинається із першого вересня:

"Чомусь батьки вважають, що записуватися в музичну школу треба як і на гуртки до 10-го вересня. Хоча ми кажемо навчальний рік починається ж з 1-го вересня. Ми така ж школа, бюджетна, як і загальноосвітня, у нас відбувається все так само. Такі самі канікули. Початок і кінець навчального року збігається повністю".

Цього року заняття відбуватимуться у будівлі музичної школи, оскільки є укриття, куди можна сховатися у випадку повітряної тривоги.

Суспільне: Черкаси

Нових учнів почали приймати і художні школи. Свою сестру Єву до малювання вирішила долучити Ульяна. Дівчата переїхали до Черкас зі Слов’янська на початку вторгнення

"Вона любить малювати котів, собачок. Вона все малює, що бачить і що придумує", — пояснила старша сестра.

Директорка художньої школи імені Данила Нарбута Анжела Алєксанова розповіла, що документи подати можна до 1 вересня:

"Можна подати документи до 1-го вересня. 1 вересня ми формуємо групи і формуємо розклад, за яким будуть займатися діти в нашій школі протягом року".

За словами заступниці міського голови Черкас Анастасії Чубіної, у Черкасах діють три музичних школи, дві мистецьких та одна художня:

"Всі школи міста, мистецькі, мають або облаштовані укриття, або мають відповідні угоди із сертифікованими укриттями, які знаходяться на безпечній відстані від закладу освіти. Тому навчання в них безпечне".

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України