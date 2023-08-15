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"Допомагали нашим діткам шведські та фінські бабусі". Діти-переселенці передали плетені іграшки бійцям на Донеччину
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"Допомагали нашим діткам шведські та фінські бабусі". Діти-переселенці передали плетені іграшки бійцям на Донеччину

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Іграшки-ведмедики українські військові Інтернаціональний легіон фронт Донеччина
Українські військові на Донеччині тримають іграшки-ведмедики, які передали діти-переселенці у Швеції. Фото: Олег Трачук/Facebook

М'які іграшки ручної роботи передала воїнам Інтернаціонального легіону малеча. Три місяці спеціально для українських захисників їх в'язали українські діти з інвалідністю, які зараз перебувають у Швеції. А допомагали їм у цій роботі шведські та фінські бабусі.

Майже рік у Швеції діти-переселенці в'яжуть шкарпетки для військових. Ініціатори допомоги — Олег Трачук та його дружина. З нею та трьома дітьми він виїхав з Луганська ще у 2014 році. Після вторгнення, родина поїхала до Швеції.

"Восени минулого року протягом 3 місяців шведські та фінські жінки похилого віку, бабусі, разом з українськими сім'ями в'язали шкарпетки для наших захисників. А потім відправили наші подарунки в Україну нашим героям", — згадує автор ініціативи Олег Трачук.

Діти переселенці Швеція бабусі шкарпетки іграшки українські військові Інтернаціональний легіон фронт Донеччина
Автор ініціативи Олег Трачук. Фото: Олег Трачук/Facebook

Тоді різним підрозділам ЗСУ передали дві сумки шкарпеток. А цього місяця в Україну привезли десятки м'яких іграшок-ведмедиків ручної роботи. Три місяці у Швеції їх в'язали українські діти з інвалідністю. "В літній період тема шкарпеток була неактуальна, тому вирішили в'язати маленьких ведмедиків для Інтернаціонального легіону, який захищає Україну. І знову допомагали нашим діткам шведські та фінські бабусі. Іграшки жовто-синього кольору — колір українських та шведських прапорів, та біло-червоного кольору — колір грузинського та білоруського прапорів", — розповів про участь та допомогу у в'язанні іграшок для бійців Олег Трачук.

Діти переселенці Швеція бабусі шкарпетки іграшки українські військові Інтернаціональний легіон фронт Донеччина
Іграшки-ведмедики для українських бійців на фронт зв'язали та передали діти-переселенці у Швеції. Фото: Олег Трачук/Facebook

В ініціативі брали участь діти з трьох українських родин з різних регіонів України, у тому числі двоє дітей Олега, які мають інвалідність.   "Як ми взагалі опинилися у Швеції. Близько року тому було реалізовано велику групу сімей, в яких живуть діти з інвалідністю, і які потім виїхали за кордон. А сім'ї так склалося, що троє мають інвалідність — я сам і наші дві доньки. Тому ми як ніхто знаємо як важлива увага та підтримка, особливо моральна підтримка в такі складні часи", — розповів автор ініціативи.

Іграшки-ведмедики діти переселенці Швеція бабусі шкарпетки українські військові Інтернаціональний легіон фронт Донеччина
Діти-переселенці у Швеції в'яжуть іграшки-ведмедиків та шкарпетки для українських військових на фронт. Фото: Олег Трачук/Facebook

Сам Олег за походженням з Грузії, а його дружина — з Білорусі. Каже, давно товаришує з бійцями Інтернаціонального легіону.  "Ми давно товаришуємо з хлопцями, а комбат легіону — мій друг дитинства, з ким ми росли в Грузії. Ці вироби не можна назвати високохудожніми, але в них вкладено величезну кількість душі та теплоти. Хлопцям та дівчатам з Інтернаціонального легіону дуже було приємно отримати такі подарунки, бо на фронті дуже потрібна наша моральна підтримка", — зазначив Олег Трачук.

Діти переселенці Швеція бабусі шкарпетки іграшки українські військові Інтернаціональний легіон фронт Донеччина
Український військовий на Донеччині тримає іграшки-ведмедиків, які зробили та передали діти-переселенці у Швеції. Фото: Олег Трачук/Facebook

За час вторгнення армії РФ до України, дорослі та діти з інвалідністю організували чотири благодійних концерти у трьох містах Швеції. "Ми збирали гроші та цілеспрямовано адресно допомагали конкретному соціальному закладу України. Для цього ми обрали центр соціальної допомоги в Переяславі Київської області. На ці гроші для центру в Україні наші друзі, волонтери придбали харчування, обігрівачі, електроковдри", — розповів Олег Трачук.

Діти переселенці Швеція бабусі шкарпетки іграшки українські військові Інтернаціональний легіон фронт Донеччина
Фото: Олег Трачук/Facebook

Наразі у Швеції вже розпочали в'язати теплі зимові шкарпетки. Чергова посилка з новими подарунками вирушить до України восени.  "У відеозверненні до нас хлопці дякують за подарунки та обіцяють якнайшвидше звільнити Україну від ворога, щоб українські діти змогли повернутися додому. Зараз діти та бабусі знову сіли в'язати теплі зимові шкарпетки для наших захисників, наступну посилку ми плануємо зробити наприкінці жовтня", — каже чоловік.

Олег каже, вірить у перемогу та має бажання повернутися жити до України.

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