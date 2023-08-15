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Тиждень на горищі будинку після підриву Каховської ГЕС. Історія подружжя Шипотьків, які переїхали на Франківщину
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Тиждень на горищі будинку після підриву Каховської ГЕС. Історія подружжя Шипотьків, які переїхали на Франківщину

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Тиждень на горищі будинку після підриву Каховської ГЕС. Історія подружжя Шипотьків, які переїхали на Франківщину
Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Віра та Анатолій Шипотьки тиждень прожили на горищі будинку після підриву Каховської ГЕС. Подружжя 37 років мешкало у селі Ліві Солонці на Херсонщині. У липні 2023 сім'я з окупованої території переїхала на Івано-Франківщину. Для цього чоловік з дружиною перетнули кордон РФ, Латвії, Литви та Польщі. Як подружжя звикає до нової домівки у Калуському районі, читайте у репортажі Суспільного.

Віра Шипотько показує десяток курей, яких придбала на Прикарпатті. Жінка каже: хатні справи відвертають від думок про рідну домівку.

"Важко: то у снах приходить, то вночі не спиться — все згадуєш", — каже Віра Шипотько.

37 років життя у Нових Солонцях

Віра та Анатолій Шипотьки переїхали до Лівих Солонців у 1986 році. Хату будував чоловік. На початок повномасштабного вторгнення обидвоє були пенсіонерами. Вирощували городину, яку продавали на ринку. Тримали худобу: свині, качки, кури. Ходили в ліс, збирали та продавали гриби.

Початок повномасштабної війни

Зранку 24 лютого 2022 року подружжя вперше побачило російських окупантів.

"Недалеко від Підлісного вже йшли танки. Я вперше побачила у своєму житті такий танк — 6 м завширшки. То був жах. Вони йшли нам назустріч. Пил стовпом. В небі вже — вертольоти. І кидали вони щось, димові шашки чи що. Бо місцями вже горів ліс, очерет, були займання", — розповідає Віра Шипотько.

Підрив Каховської ГЕС: росіяни не випускали ні людей, ні машин

Жінка пригадує: від 3:00 6 червня 2023 року люди знали про підрив Каховської ГЕС. Жителі села чули, як росіяни переганяють техніку. Подружжя сподівалося, що рівень води буде невеликим.

Анатолій Шипотько
Анатолій Шипотько. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

Анатолій Шипотько каже: коли зрозуміли, що відбувається, можливості виїжджати вже не було: "Вони не випускали. Росіяни не випускали ні людей, ні машин".

Вода "прийшла" за півтори години

На подвір'я родини вода "прийшла" за півтори години.

"Сусідка крикнула: "Віро!" І все, почалася паніка — що брати, куди бігти. І давай бігом: кішка з кошенятами, собачка невеличка, вівчарка, свиней відкривати, качок, щоб ніхто ж не потопився", — розповідає Віра Шипотько.

На горище подружжя встигло винести частину речей, подушки, ковдри, трохи їжі. Сусіди мали можливість готувати. Тож чоловіки привозили на човнах гарячу їжу та питну воду.

Віра Шипотько з Херсонщини
Віра Шипотько. Фото: Суспільне Івано-Франківськ

"Драбина стояла. Так нам їжу підносили. В пляшці — суп. А в мене — ще кішка, маленька собачка, й вівчарку підняли, врятували. Привезуть суп: йому даю шматочок м'яса. А мені ж треба і кошенятам, і кішці, і собачкам дати — всіх шкода. І все це, я хочу вам сказати, не влада російська, це — наші люди. У нас село таке дружнє (не всі, тому що деякі пішли за р**ню) й ділилися останнім шматком хліба", — говорить Віра Шипотько.

Тиждень на горищі

На горищі Віра та Анатолій прожили тиждень. Жінка каже: вдень мучилися від спеки до 40° та сильного смороду. Рівень води в хаті був приблизно 2,5 м. Все, що нажили роками, вода знищила.

"Стіни стоять і все. Ні меблів, ні одягу — все перемішалося через те, що у воді довго стояло", — каже Анатолій.

У сусідів Шипотьків була невеличка ферма.

"То хлопці ходили (бо вже всі тварини розпухли) й палили. Шукали шини гумові, обставляли ними мертвих тварин, щоб епідемії ніякої не було. Згадати все — означає пережити все заново. Це — дуже важко", — каже Віра.

Подружжя майже місяць жило у своєму селі Ліві Солонці з моменту підриву Каховської ГЕС.

"Не було виїзду. Вода спала: човен вже не пропливе, а машина не проїде. Тому або сиділи, або бродили. Шукали свиней — свині плавали", — продовжує Віра.

Проїхали чотири країни, щоб повернутися в Україну

Шипотьки виїхали, як тільки з'явилася можливість. Діти подружжя винайняли автівку.

"Приїхала Таврія. То ми з усіх речей взяли лише одну сумку. Тому й тварин довелося залишити. Через Праві Солонці (там ламалися, зупинялися). Тоді — до Каланчака, через Армянськ. Там пробули день чи два, поки син переслав гроші й домовився, щоб нас до Сімферополя відвезли", — каже жінка.

"Краснодар, Ростов, Москва. Потрапили в Латвію. З Латвії — в Литву. Потім — у Польщу. І вже звідти — сюди, на Івано-Франківщину", — додає Анатолій Шипотько.

Зараз подружжя переймається долею вівчарки, яку не змогли одразу зі собою забрати. Чоловік з дружиною шукають волонтерів, які могли б переправити собаку на Прикарпаття, і чекають на перемогу, щоб повернутися й відбудувати рідну домівку.

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