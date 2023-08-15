Новопризначений посол Швеції в Україні розпочинає свою роботу

Заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс 15 серпня прийняв копії вірчих грамот у новопризначеного посла Швеції в Україні Мартіна Оберга.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Зокрема, Євген Перебийніс відзначив високий рівень двостороннього політичного діалогу між двома країнами та подякував Швеції за всебічну підтримку України в її протистоянні російській збройній агресії й надану оборонну допомогу у вигляді зброї та військової техніки.

Своєю чергою Мартін Оберг підтвердив готовність Швеції й надалі підтримувати Україну та зміцнювати співпрацю між Києвом і Стокгольмом.

Сторони також обговорили практичні кроки реалізації української "формули миру, підтримку України на шляху до повноправного членства в ЄС, а також обмінялися думками стосовно подальшого розвитку двостороннього співробітництва між двома державами.

15 серпня уряд Швеції оголосив про надання Україні тринадцятого пакета військової допомоги, загальна сума якого сягає майже 314 млн доларів.