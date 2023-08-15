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У Львові приймають заявки на участь в програмі співфінансування реставрації балконів
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У Львові приймають заявки на участь в програмі співфінансування реставрації балконів

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У Львові приймають заявки на участь в програмі співфінансування реставрації балконів
Балкони у будинку-пам'ятки культурної спадщини у Львові. Фото: Львівська міська рада

У Львові власники квартир у будинках-пам’ятках культурної спадщини знову можуть подавати заявки на реставрацію балконів на умовах співфінансування. Заявки приймають від сьогодні, 15 серпня, і до 15 жовтня у ЦНАПах міста.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У межах програми співфінансування власник балкону має сплатити за реставрацію 10 тисяч гривень, решту суми додає місто.

"Програма передбачає реставрацію та ремонт (реставраційний) балконів, еркерів, лоджій, які належать до житлових квартир, що є у приватній власності та розташовані на головних фасадах будинків — пам’яток культурної спадщини у Львові", — повідомили у ЛКП "Бюро спадщини".

Щоб взяти участь в програмі, необхідно:

  • З’ясувати, чи будинок є пам’яткою культурної спадщини. Дізнатися про це можна за посиланням.
  • Укласти охоронний договір з управлінням охорони історичного середовища.
  • Погодитись сплатити свою частку співфінансування — 10 тис. грн за кожен балкон, еркер чи лоджію, що розташовані на головному фасаді будинку.
  • Надати згоду на доступ до балконів та безоплатне використання інженерних мереж.

Якщо усі власники готові взяти участь у програмі, представнику ініціативної групи потрібно завантажити заяву, заповнити її, вкласти необхідні додатки та подати до ЦНАПу. У випадку, якщо хтось із власників відмовляється від участі у програмі, учасник має долучити до заявки відповідну письмову відмову.

Вночі 13 серпня у Львові впав балкон разом із чоловіком

Обвал балкону стався близько 23 години на вулиці Під Дубом, 2. В момент обвалу на балконі перебував 43-річний власник квартири. Близько опівночі його госпіталізували до лікарні. Медики протягом 4 годин намагалися врятувати йому життя, але чоловік помер від отриманих травм.

За фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 275 ч. 2 (Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд ) ККУ. Максимальне покарання, передбачене статтею, — позбавлення волі строком до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до двох років або без такого.

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