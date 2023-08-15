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На Полтавщині під час розкопок кургану Більського городища археологи знайшли золоті прикраси
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На Полтавщині під час розкопок кургану Більського городища археологи знайшли золоті прикраси

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Прикраси для одягу. Знахідка археологів у Більську
Історико-культурний заповідник "Більськ"

Археологічна експедиція, яка працювала на Більському городищі, виявила поховання часів до нашої ери. Там знайшли предмети із золота та посуд.

Про це Суспільному 15 серпня повідомив директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост.

Знахідки виявили в одному з курганів.

Битий посуд. Археологія. Більськ
Також в кургані знайшли битий посуд. Історико-культурний заповідник "Більськ"
Працювала експедиція близько трьох тижнів. Дослідження вже завершили. В одному з курганів знайшли битий посуд, а також бляшки, які нашивалися на одяг, із золота. Вони датуються серединою VI століття до нашої ери. Зараз вони досліджуються фахівцями.
На Полтавщині під час розкопок кургану Більського городища археологи знайшли золото
Бляшки-нашивки на одяг. 6 століття до н. е. Історико-культурний заповідник "Більськ"

Після опрацювання цих знахідок та документування, у Полтавському краєзнавчому музеї планують організувати виставку з цими артефактами, повідомив Ігор Корост.

Що відомо:

  • Більське городище – історична пам’ятка доби скіфського часу, що являла собою типове укріплене поселення. Городище є найбільшим укріпленням скіфського часу у Східній Європі. Перші археологічні розкопки тут влаштували 1906-го року, повідомив директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост. Загальна площа городища - майже 4,5 тисячі гектарів.

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