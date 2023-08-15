Археологічна експедиція, яка працювала на Більському городищі, виявила поховання часів до нашої ери. Там знайшли предмети із золота та посуд.
Про це Суспільному 15 серпня повідомив директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост.
Знахідки виявили в одному з курганів.
Також в кургані знайшли битий посуд. Історико-культурний заповідник "Більськ"
Працювала експедиція близько трьох тижнів. Дослідження вже завершили. В одному з курганів знайшли битий посуд, а також бляшки, які нашивалися на одяг, із золота. Вони датуються серединою VI століття до нашої ери. Зараз вони досліджуються фахівцями.
Бляшки-нашивки на одяг. 6 століття до н. е. Історико-культурний заповідник "Більськ"
Після опрацювання цих знахідок та документування, у Полтавському краєзнавчому музеї планують організувати виставку з цими артефактами, повідомив Ігор Корост.
Що відомо:
- Більське городище – історична пам’ятка доби скіфського часу, що являла собою типове укріплене поселення. Городище є найбільшим укріпленням скіфського часу у Східній Європі. Перші археологічні розкопки тут влаштували 1906-го року, повідомив директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост. Загальна площа городища - майже 4,5 тисячі гектарів.
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