Археологічна експедиція, яка працювала на Більському городищі, виявила поховання часів до нашої ери. Там знайшли предмети із золота та посуд.

Про це Суспільному 15 серпня повідомив директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост.

Знахідки виявили в одному з курганів.

Також в кургані знайшли битий посуд. Історико-культурний заповідник "Більськ"

Працювала експедиція близько трьох тижнів. Дослідження вже завершили. В одному з курганів знайшли битий посуд, а також бляшки, які нашивалися на одяг, із золота. Вони датуються серединою VI століття до нашої ери. Зараз вони досліджуються фахівцями.

Бляшки-нашивки на одяг. 6 століття до н. е. Історико-культурний заповідник "Більськ"

Після опрацювання цих знахідок та документування, у Полтавському краєзнавчому музеї планують організувати виставку з цими артефактами, повідомив Ігор Корост.

Що відомо:

Більське городище – історична пам’ятка доби скіфського часу, що являла собою типове укріплене поселення. Городище є найбільшим укріпленням скіфського часу у Східній Європі. Перші археологічні розкопки тут влаштували 1906-го року, повідомив директор історико-культурного заповідника "Більськ" Ігор Корост. Загальна площа городища - майже 4,5 тисячі гектарів.

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