Комунальне підприємство "Київпастранс" запустило функцію безготівкової сплати штрафу за безквитковий проїзд у наземному громадському транспорті.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що в усьому рухомому складі підприємства розміщені інформаційні плакати з реквізитами єдиного розрахункового рахунку для сплати штрафів. Також для зручності пасажирів на плакатах розміщений QR-код, що дозволяє провести сплату штрафу в кілька кліків на смартфоні.

"У графі "Призначення платежу" обов’язково потрібно вказати номер квитанції і провести сплату штрафу у присутності контролера",— йдеться у повідомленні.

У "Київпастрансі" нагадують, що сплата штрафів на будь-які особисті картки заборонена, та закликають своєчасно платити за проїзд.

Що відомо про безконтактну оплату проїзду у громадському транспорті Києва

На початку вересня 2022 року влада столиці підтримала пропозицію киян запровадити оплату за проїзд банківською карткою в усіх видах громадського транспорту. Відповідна петиція зібрала необхідну кількість голосів і була розглянута мером Віталієм Кличком.

Вже у вересні у Києві почали тестування безконтактної системи оплати перевезень. 15 жовтня минулого року сервіс спочатку запровадили на деяких маршрутах автобусів "Київпастрансу".

З 26 жовтня 2022 року у Києві оплата за проїзд банківською карткою працює на всіх видах і маршрутах комунального громадського транспорту.

На початку 2023 року на 17 станціях київської кільцевої електрички запустили у тестовому режимі оплату проїзду міською транспортною карткою, банківською карткою та пристроями з NFC.

У січні у Київраді зазначили, що ведуть перемовини з приватними перевізниками щодо можливої безконтактної оплати за перевезення пасажирів.

Наприкінці травня у Києві почали тестування безконтактної оплати проїзду у транспорті приватних перевізників. Першим автобусом, де встановили валідатори, стала маршрутка №444 сполученням ст. м. "Виставковий центр" — вул. Метрологічна. Утім з часом цю послугу скасували.

Із червня у розділі "Транспортна карта" в застосунку "Київ Цифровий" можна додати не лише пластикову карту, а ще й цифрову. Коштує вона 40 гривень. Цифрова карта автоматично прив'язується до банківської картки у додатках Apple або Wallet, а також до пристрою, з якого буде здійснюватися оплата за проїзд.