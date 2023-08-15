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Пошкоджений ударом РФ будинок на вулиці Свободи 11/13 у Харкові чекає економічна експертиза — Терехов
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Пошкоджений ударом РФ будинок на вулиці Свободи 11/13 у Харкові чекає економічна експертиза — Терехов

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Пошкоджений ударом РФ будинок на вулиці Свободи 11/13 у Харкові чекає економічна експертиза — Терехов
Будинок на вулиці Свободи 11/13 у Харкові після удару РФ. 6 вересня 2022 року. Фото: Суспільне Харків

Будинок №11/13 на вулиці Свободи у Харкові можна відновити — такі висновки інструментальної експертизи, тепер будівлю чекає економічна експертиза.

Про це під час брифінгу 15 серпня сказав міський голова Ігор Терехов, відповідаючи на питання кореспондента Суспільне Харків.

"Рішення (про знесення будинків — ред.) приймалося не Харківською міською радою. Коли звернулися люди, ми дійсно замовили інструментальну експертизу на усі, це не стосується лише цього житлового будинку, а й інших, що розміщені у центральній частині Харкова. І дійсно, що стосується цього будинку, є експертиза, що каже, що його може бути відновлено. Крім цього ми повинні розуміти, яка буде економічна експертиза, скільки це буде коштувати. Коли ми знайдемо розумний компроміс, ми це оприлюднимо. Економічна експертиза буде починатися", — сказав Терехов.

Що відомо про руйнування будинку на вулиці Свободи 11/13

Російська армія вранці 6 вересня 2022 року завдала ударів по історичному центру Харкова ракетами типу С-300. Один зі снарядів поцілив у п’ятиповерховий житловий будинок. Сталася пожежа, квартири зруйновані на верхніх поверхах. Рятувальники дістали з-під завалів трьох людей.

5 квітня стало відомо, що у Харкові мають знести три об'єкти, що зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Рішення затвердили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Йдеться про будівлі:

  • на вул. Свободи 11/13;
  • на вул. Мироносицькій, 34;
  • на вул. Мироносицькій, 32.

Мешканці цих будинків у центрі Харкова, виступають проти демонтажу.

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