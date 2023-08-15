Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер обговорили посилення військової допомоги ЗСУ.

Про це повідомляє Міноборони України.

Під час зустрічі Лінднера поінформували про поточну безпекову ситуацію в Україні, а також тенденції щодо її розвитку на короткострокову та середньострокову перспективи.

Окрім того, українські посадовці наголосили на важливості підтримки Німеччиною зусиль з відбиття російської агресії, зокрема, надання матеріально-технічної допомоги.

Резніков зазначив, що Німеччина стала лідером у танковій коаліції для України.

"Я дуже добре пам’ятаю, як ми починали дискусію. Моя візаві — міністр оборони ФРН Христина Ламберт в Одесі говорила: "Олексію, це неможливо!". Та зараз ми маємо танки: Leopard-1, Leopard-2, ми маємо танкову коаліцію. Португалія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Швеція разом з нами. Західні танки для України — це "залізний кулак" для звільнення наших окупованих територій", — наголосив він.

Серед пріоритетних перспективних напрямів було зазначено отримання засобів ППО, боєприпасів різного калібру, а також різного типу бронемашин.

Міністр оборони, зокрема, наголосив на потребі броньованих медичних машин для швидкої евакуації поранених українських воїнів до військових шпиталів під час так званої "золотої години", яка має вирішальне значення для порятунку життя.

Своєю чергою, міністр фінансів Німеччини засвідчив беззаперечну підтримку територіальної цілісності та незалежності України та висловив готовність продовжувати подальшу практичну взаємодію за широким спектром питань.

"Ми вже створили дієву систему нашої плідної співпраці. А після війни ми матимемо гарну можливість значно розширити коло спільних проєктів в практичній площині", — сказав він