Готуються до зустрічі юдейського Нового року: в Умані на Черкащині очікують на приїзд паломників-хасидів.

Про це під час телемарафону "Суспільне. Спротив" повідомив представник хасидської громади Умані Хайм Хазін.

За його словами, Рош га-Шана для хасидів найсвятіша подія, у ті дні паломники моляться і вони будуть читати молитви за Україну та мир.

"Усі працюють і готуються до (юдейського - ред.) Нового року. Готуються прийняти в гості на 40 тисяч людей. Коли буде тривога, у нас є підвали, спускатимемося туди. Ми сюди приїздимо, щоб молитися за Україну, та за те, щоб тут закінчилася війна. Молитимемося за мир".

Хайм Хазін розповів, що нині на час підготовки до приймання паломників вони співпрацюють з рятувальниками, військовими, іншими спецслужбами.

"Ми в Ізраїлі звикли, що наші діти теж під обстрілами. Нас також постійно обстрілюють російською зброєю".

Про те, що посол Ізраїлю не рекомендував хасидам приїздити в Україну, представник хасидської громади зазначив:

"Застерегти від небезпеки — це робота посла. Для нас немає нічого святішого, ніж їхати сюди, в Умань, на Рош га-Шана, до нашої святині. Я їжджу сюди 40 років. Я їжджу сюди вже 40 років і буду їздити до кінця життя".

Про те, хто нестиме кінцеву відповідальність за життя іноземних гостей, Хайм Хазін сказав, що кожен хасид усвідомлює ризики воєнного часу. Знає, що коли триває тривога, потрібно бути в безпеці, йти в укриття.

"Усупереч усьому, для нас дуже важливо приїхати до місця паломництва, ми ніколи не припинимо сюди приїздити".

Що відомо про Рош га-Шана 2023

У 2023 році юдейське святкування Нового року Рош га-Шана припадає на 15-17 вересня.

На Черкащину приїде близько 30 тисяч хасидів. У 2022 році приїздило близько 20 тисяч паломників.

У Черкаській обласній державній адміністрації просять утриматися від поїздок. Більшість громадян Ізраїлю, попри рекомендації, мають намір таки відвідати Україну на Новий рік.

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