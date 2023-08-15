НовиниВійнаРегіониВідеоТекстиРозслідуванняВОЄННІ ЗЛОЧИНИ РФНАТОУкраїна-ЄСКорупціяЗброя
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

"Нас також обстрілюють російською зброєю": представник хасидської громади розповів про Рош га-Шана в Умані
РЕЛІГІЯСВЯТОНОВИЙ РІКНОВИНИРегіони

"Нас також обстрілюють російською зброєю": представник хасидської громади розповів про Рош га-Шана в Умані

Ексклюзивно
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
&quot;Нас також обстрілюють російською зброєю&quot;: представник хасидської громади розповів про Рош га-Шана в Умані
Суспільне Черкаси / Анна Корнієнко, Умань, святкування Рош га-Шана 2021 рік

Готуються до зустрічі юдейського Нового року: в Умані на Черкащині очікують на приїзд паломників-хасидів.

Про це під час телемарафону "Суспільне. Спротив" повідомив представник хасидської громади Умані Хайм Хазін.

За його словами, Рош га-Шана для хасидів найсвятіша подія, у ті дні паломники моляться і вони будуть читати молитви за Україну та мир.

"Усі працюють і готуються до (юдейського - ред.) Нового року. Готуються прийняти в гості на 40 тисяч людей. Коли буде тривога, у нас є підвали, спускатимемося туди. Ми сюди приїздимо, щоб молитися за Україну, та за те, щоб тут закінчилася війна. Молитимемося за мир".

Хайм Хазін розповів, що нині на час підготовки до приймання паломників вони співпрацюють з рятувальниками, військовими, іншими спецслужбами.

"Ми в Ізраїлі звикли, що наші діти теж під обстрілами. Нас також постійно обстрілюють російською зброєю".

Про те, що посол Ізраїлю не рекомендував хасидам приїздити в Україну, представник хасидської громади зазначив:

"Застерегти від небезпеки — це робота посла. Для нас немає нічого святішого, ніж їхати сюди, в Умань, на Рош га-Шана, до нашої святині. Я їжджу сюди 40 років. Я їжджу сюди вже 40 років і буду їздити до кінця життя".

Про те, хто нестиме кінцеву відповідальність за життя іноземних гостей, Хайм Хазін сказав, що кожен хасид усвідомлює ризики воєнного часу. Знає, що коли триває тривога, потрібно бути в безпеці, йти в укриття.

"Усупереч усьому, для нас дуже важливо приїхати до місця паломництва, ми ніколи не припинимо сюди приїздити".

Що відомо про Рош га-Шана 2023

  • У 2023 році юдейське святкування Нового року Рош га-Шана припадає на 15-17 вересня.
  • На Черкащину приїде близько 30 тисяч хасидів. У 2022 році приїздило близько 20 тисяч паломників.
  • У Черкаській обласній державній адміністрації просять утриматися від поїздок. Більшість громадян Ізраїлю, попри рекомендації, мають намір таки відвідати Україну на Новий рік.

Маєте новину про події з життя на Черкащині? Надсилайте сюди

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Дивіться нас на YouTube: найцікавіші новини Черкащини та України

Топ дня
Німецька далекобійна ракета Taurus
Руйнує бункери, летить на 500 км, має тандемний боєприпас. Як працює німецька далекобійна ракета Taurus
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
Єврокомісія перерахує Україні та Молдові 135 млн євро, які раніше передбачались для Росії та Білорусі
дрон SeaBaby
СБУ показала, як виглядають надводні дрони "Морський малюк", якими атакували міст в Криму
Зруйноване зерносховище, Одещина
Російські війська обстріляли 10 областей України. Як минула ніч в регіонах
Shahed, шахед, дрон
Сили ППО збили 13 "шахедів"

Вибір редакції
військова авіація поблизу лінії фронту на сході України
Не створені для війни. Історії молоді на службі в українській армії
Український солдат заряджає АК-47 на стрільбищі
Тризуб на Батьківщині-матері, знищена церква в Запоріжжі, ракетна атака на Покровськ. Тиждень війни у фото
Медики оперують у Херсоні
"У перші дні окупації більшість обладнання ми демонтували та сховали від росіян" — як працює онкодиспансер у Херсоні
Сергій Варакін "Смайл", командир роти снайперів в 58 бригаді
"У мене в підрозділі ні однієї втрати", — командир роти снайперів Варакін про бої під Мощуном та Попасною
Акція "Оленівка — це новий Освенцим" на Софійській площі, Київ, 4 серпня 2022 року
"Ми не знаємо, чому наших рідних завели в ту будівлю стратити". Рік теракту в Оленівці — що з розслідуванням

Дізнайтесь більше
Представники московського патріархату подали апеляцію, щоб не виїжджати з собору на Тернопільщині
Представники московського патріархату подали апеляцію, щоб не виїжджати з собору на Тернопільщині
Двадцять священників та 250 парафій перейшли на Хмельниччині до ПЦУ з початку війни
Двадцять священників та 250 парафій перейшли на Хмельниччині до ПЦУ з початку війни
Документи про перехід до ПЦУ зареєстрували на початку серпня
На Полтавщині ще одна релігійна громада перейшла до ПЦУ
У митрополита УПЦ Павла діагностували інфаркт міокарда, він відновлюється після операції
У митрополита УПЦ Павла інфаркт — адвокат
На початок