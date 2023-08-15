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Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині
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Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині

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Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині
Суспільне: Черкаси

У Смілі на Черкащині один із ракетних ударів 15 серпня прийшовся по подвір'ю однієї з лікарень. Влучання відбулося біля того корпусу, де не було пацієнтів. Жодного травмованого немає.

Як розповіла у коментарі Суспільному директорка медичного закладу Ірина Косенкова, влучили у стаціонарне відділення, де на момент обстрілу не було пацієнтів.

"Це був лікувальний корпус. Тут пацієнти перебувають на стаціонарі певний термін лікування, який визначений протоколами. Я не була свідком вибуху. О пів на п'яту ранку мені зателефонував черговий лікар та повідомив про подію, яка сталась. Після цього я зібралась і приїхала. Це великі збитки. Складаємо акти, оцінюємо наші збитки", — пояснила директорка.

Наслідки влучання в подвір'я лікарні у Смілі
Суспільне: Черкаси

З її слів, пацієнти лікарні потребують постійного лікування:

"Ці пацієнти потребують лікування незважаючи ні на що. А зважаючи на те, що є війна в країні, то ментальне здоров’я зараз дуже важливе і ми маємо надавати цю допомогу".

Показали наслідки влучання російської ракети у Смілі
Суспільне: Черкаси

Як розповів керівник Ігор Табурець, за попередньою інформацією, поцілили ракетою класу "повітря-земля":

"Це надпотужні та досить швидкісні ракети. Влучання відбулося у цивільні об'єкти — підприємство з виробництва кераміки та лікарню з цивільними пацієнтами та лікарями. Немає ні загиблих, ні пораненого. Але, в медзакладі немає жодного вцілілого вікна. Маємо значне пошкодження водопостачання та тепломагістралі".

Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині
Суспільне: Черкаси

Показали наслідки влучання російської ракети в лікарню на Черкащині
Суспільне: Черкаси

Показали наслідки влучання російської ракети в лікарню у Смілі
Суспільне: Черкаси

Показали наслідки влучання російської ракети в лікарню на Черкащині
Суспільне: Черкаси

Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині
Суспільне Черкаси

Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині
Суспільне Черкаси

Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині
Суспільне Черкаси

Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині
Суспільне Черкаси

Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині
Суспільне Черкаси

Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині
Суспільне Черкаси

Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині
Суспільне Черкаси

Вирва в подвір'ї лікарні: показали наслідки влучання російської ракети на Черкащині
Суспільне Черкаси

Що відомо про ракетний удар по Смілі 15 серпня

По території Черкащини вранці 15 серпня російська армія завдала ракетних ударів. Поцілили по територіях медзакладу та приватного підприємства у Смілі, повідомив керівник ОВА Ігор Табурець. Зі слів посадовця, постраждалих немає. Пошкоджений водопровід та теплотраса.

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