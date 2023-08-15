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Виробляли неякісні снаряди для ЗСУ — правоохоронці викрили подружжя підприємців
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Виробляли неякісні снаряди для ЗСУ — правоохоронці викрили подружжя підприємців

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Виготовляли неякісні снаряди для Міноборони: двох підприємців судитимуть за шахрайство
Боєприпаси. Фото: Офіс Генпрокурора

Поліція Києва розслідує факти постачання Збройним Силам України партії неякісних артилерійських снарядів. У зловживанні підозрюють подружжя приватних підприємців, які уклали договір з Міноборони на виготовлення боєприпасів.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, одне з комерційних підприємств підписало договір на виконання держзамовлення щодо виготовлення артилерійських снарядів. Фірма отримала попередню оплату за роботу на суму понад 2,8 млн грн.

За одержані кошти підприємство закупило в іншого субпідрядника порох, який не відповідав технічним вимогам. Виготовлені з такої сировини артснаряди для Міноборони були непридатні до використання. Партію боєприпасів забракували і не допустили до застосування у ЗСУ.

Чоловіка і дружину, які займали посади керівника і технічного директора двох приватних підприємств, судитимуть за завдання шкоди обороноздатності держави.

Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону повідомила подружжю про підозру в шахрайстві з метою заволодіння коштами в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Правоохоронці також перевіряють можливу причетність чиновників Міноборони до закупівлі неякісних боєприпасів для армії.

Досудове розслідування здійснюють слідчі управління Нацполіції у Києві у супроводі СБУ.

Що відомо у викритті фактів зловживань під час виконання замовлень для армії

Працівники ДБР повідомили про підозру приватному підприємцю з Києва, який обманув одну з військових частин та шахрайським способом заволодів майже 7 млн гривень.

Майже 600 тисяч гривень отримав очільник благодійного фонду на Київщині за продаж гуманітарки, яку мали доставити Збройним силам України.

Правоохоронці затримали київського підприємця, який продавав позашляховики, що були ввезені в Україну для потреб захисників.

У Києві правоохоронці затримали підприємця, який продавав гуманітарну допомогу з Європейського Союзу та США і заробив на цьому понад 500 тисяч гривень.

Співробітники ДБР повідомили про підозру одному із заступників начальника Департаменту фінансів Міноборони, через якого держава втратила понад 15 мільйонів гривень.

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